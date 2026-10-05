Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Управляющий "Гугла" обжаловал выплаты бывшим руководителям компании - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/gugl-873953315.html
Управляющий "Гугла" обжаловал выплаты бывшим руководителям компании
Управляющий "Гугла" обжаловал выплаты бывшим руководителям компании - 05.10.2026, ПРАЙМ
Управляющий "Гугла" обжаловал выплаты бывшим руководителям компании
Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обжаловал в Верховном суде России судебные акты трех инстанций, которые признали законными выплаты зарплат | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:58+0300
2026-10-05T15:58+0300
бизнес
общество
москва
украина
гугл
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873953315.jpg?1791205104
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обжаловал в Верховном суде России судебные акты трех инстанций, которые признали законными выплаты зарплат и материальной помощи троим бывшим руководителям компании после 1 марта 2022 года, когда Google объявил фактически о приостановке деятельности своего российского подразделения. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, кассационная жалоба Таляровского 25 сентября поступила в высшую судебную инстанцию. Арбитражный суд Москвы в декабре отклонил заявление Таляровского, просившего признать начисления и выплаты незаконными, поскольку они были сделаны уже после того, как "дочка" Google свернула свою деятельность в России, и, по мнению управляющего, причинили вред кредиторам "Гугла", уже имевшего признаки банкротства. Управляющий оспаривал начисление Юлии Соловьевой, которую конкурсный управляющий считает бывшим фактическим гендиректором компании, около 11,9 миллиона рублей, Юлии Рамазановой, главбуху компании, около 4,7 миллиона, и экс-гендиректору Дэвиду Снэддону – более 3,1 миллиона рублей. Из этих сумм фактически троим ответчикам было выплачено более 5,6 миллиона, около 2,4 миллиона и 228 тысяч рублей соответственно. Представители ответчиков в суде настаивали, что их доверители продолжали исполнение должностных обязанностей, в том числе удаленно, и получили деньги законно. И начисление, и выплаты арбитражный суд Москвы признал законными. С ним потом согласились Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа. Основной деятельностью "Гугла" была продажа рекламы в России. СМИ 4 марта 2022 года сообщили, что Google останавливает все продажи рекламы в России из-за развития ситуации вокруг Украины. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" в ноябре 2022 года ввел Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании, поданному в июне того же года.
москва
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва, украина, гугл, верховный суд
Бизнес, Общество , МОСКВА, УКРАИНА, Гугл, Верховный суд
15:58 05.10.2026
 
Управляющий "Гугла" обжаловал выплаты бывшим руководителям компании

Управляющий "Гугла" Таляровский обжаловал выплаты бывшим руководителям компании

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обжаловал в Верховном суде России судебные акты трех инстанций, которые признали законными выплаты зарплат и материальной помощи троим бывшим руководителям компании после 1 марта 2022 года, когда Google объявил фактически о приостановке деятельности своего российского подразделения.
Как следует из материалов, изученных РИА Новости, кассационная жалоба Таляровского 25 сентября поступила в высшую судебную инстанцию.
Арбитражный суд Москвы в декабре отклонил заявление Таляровского, просившего признать начисления и выплаты незаконными, поскольку они были сделаны уже после того, как "дочка" Google свернула свою деятельность в России, и, по мнению управляющего, причинили вред кредиторам "Гугла", уже имевшего признаки банкротства.
Управляющий оспаривал начисление Юлии Соловьевой, которую конкурсный управляющий считает бывшим фактическим гендиректором компании, около 11,9 миллиона рублей, Юлии Рамазановой, главбуху компании, около 4,7 миллиона, и экс-гендиректору Дэвиду Снэддону – более 3,1 миллиона рублей.
Из этих сумм фактически троим ответчикам было выплачено более 5,6 миллиона, около 2,4 миллиона и 228 тысяч рублей соответственно.
Представители ответчиков в суде настаивали, что их доверители продолжали исполнение должностных обязанностей, в том числе удаленно, и получили деньги законно.
И начисление, и выплаты арбитражный суд Москвы признал законными. С ним потом согласились Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа.
Основной деятельностью "Гугла" была продажа рекламы в России. СМИ 4 марта 2022 года сообщили, что Google останавливает все продажи рекламы в России из-за развития ситуации вокруг Украины.
Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" в ноябре 2022 года ввел Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании, поданному в июне того же года.
 
БизнесОбществоМОСКВАУКРАИНАГуглВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала