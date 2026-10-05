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Управляющий "Гугла" обжаловал выплаты бывшим руководителям компании

Управляющий "Гугла" обжаловал выплаты бывшим руководителям компании - 05.10.2026, ПРАЙМ

Управляющий "Гугла" обжаловал выплаты бывшим руководителям компании

Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обжаловал в Верховном суде России судебные акты трех инстанций, которые признали законными выплаты зарплат | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:58+0300

2026-10-05T15:58+0300

2026-10-05T15:58+0300

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Конкурсный управляющий ООО "Гугл" Валерий Таляровский обжаловал в Верховном суде России судебные акты трех инстанций, которые признали законными выплаты зарплат и материальной помощи троим бывшим руководителям компании после 1 марта 2022 года, когда Google объявил фактически о приостановке деятельности своего российского подразделения. Как следует из материалов, изученных РИА Новости, кассационная жалоба Таляровского 25 сентября поступила в высшую судебную инстанцию. Арбитражный суд Москвы в декабре отклонил заявление Таляровского, просившего признать начисления и выплаты незаконными, поскольку они были сделаны уже после того, как "дочка" Google свернула свою деятельность в России, и, по мнению управляющего, причинили вред кредиторам "Гугла", уже имевшего признаки банкротства. Управляющий оспаривал начисление Юлии Соловьевой, которую конкурсный управляющий считает бывшим фактическим гендиректором компании, около 11,9 миллиона рублей, Юлии Рамазановой, главбуху компании, около 4,7 миллиона, и экс-гендиректору Дэвиду Снэддону – более 3,1 миллиона рублей. Из этих сумм фактически троим ответчикам было выплачено более 5,6 миллиона, около 2,4 миллиона и 228 тысяч рублей соответственно. Представители ответчиков в суде настаивали, что их доверители продолжали исполнение должностных обязанностей, в том числе удаленно, и получили деньги законно. И начисление, и выплаты арбитражный суд Москвы признал законными. С ним потом согласились Девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа. Основной деятельностью "Гугла" была продажа рекламы в России. СМИ 4 марта 2022 года сообщили, что Google останавливает все продажи рекламы в России из-за развития ситуации вокруг Украины. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" в ноябре 2022 года ввел Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании, поданному в июне того же года.

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бизнес, общество , москва, украина, гугл, верховный суд