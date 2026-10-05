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Новым гендиректором Red Wings стал Игорь Ивлиев
Новым гендиректором Red Wings стал Игорь Ивлиев - 05.10.2026, ПРАЙМ
Новым гендиректором Red Wings стал Игорь Ивлиев
Новым генеральным директором авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс") стал Игорь Ивлиев, который ранее занимал должность коммерческого директора, прежний... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T21:40+0300
2026-10-05T21:40+0300
2026-10-05T21:44+0300
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грузия
red wings
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Новым генеральным директором авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс") стал Игорь Ивлиев, который ранее занимал должность коммерческого директора, прежний гендиректор Александр Лебедев перейдет на работу в "Ростех", сообщили РИА Новости в Red Wings. "Новым генеральным директором Red Wings стал Игорь Ивлиев, ранее занимавший должность коммерческого директора авиакомпании. Игорь Валентинович имеет большой опыт работы в авиационной отрасли, работал а авиакомпаниях и аэропортах в Российской Федерации и за рубежом", - говорится в сообщении. Александр Лебедев, который возглавлял авиакомпанию с июня 2025 года, перейдет на новую позицию в контуре госкорпорации "Ростех", отметили в Red Wings. Под его руководством Red Wings справилась с вызовами и нарастила пассажиропоток на ключевых международных направлениях, в том числе в Грузию, открыла 18 новых маршрутов, а также впервые перевезла свыше 2 миллионов пассажиров на российских самолетах. Ставший генеральным директором Ивлиев продолжит развитие авиакомпании, а также работу по подготовке к получению и вводу в эксплуатацию российских самолетов нового типа, добавили в Red Wings.
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бизнес, грузия, red wings, ростех
Бизнес, ГРУЗИЯ, Red Wings, Ростех
Новым гендиректором Red Wings стал Игорь Ивлиев
Новым генеральным директором авиакомпании Red Wings стал Игорь Ивлиев
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Новым генеральным директором авиакомпании Red Wings ("Ред Вингс") стал Игорь Ивлиев, который ранее занимал должность коммерческого директора, прежний гендиректор Александр Лебедев перейдет на работу в "Ростех", сообщили РИА Новости в Red Wings.
"Новым генеральным директором Red Wings стал Игорь Ивлиев, ранее занимавший должность коммерческого директора авиакомпании. Игорь Валентинович имеет большой опыт работы в авиационной отрасли, работал а авиакомпаниях и аэропортах в Российской Федерации и за рубежом", - говорится в сообщении.
Александр Лебедев, который возглавлял авиакомпанию с июня 2025 года, перейдет на новую позицию в контуре госкорпорации "Ростех", отметили в Red Wings. Под его руководством Red Wings справилась с вызовами и нарастила пассажиропоток на ключевых международных направлениях, в том числе в Грузию, открыла 18 новых маршрутов, а также впервые перевезла свыше 2 миллионов пассажиров на российских самолетах.
Ставший генеральным директором Ивлиев продолжит развитие авиакомпании, а также работу по подготовке к получению и вводу в эксплуатацию российских самолетов нового типа, добавили в Red Wings.