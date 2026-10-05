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Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре снизился до 54,9%

Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре снизился до 54,9% - 05.10.2026, ПРАЙМ

Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре снизился до 54,9%

Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре снизился до 54,9% с уровня августа в 55,4%, свидетельствуют данные американского Института управления... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:20+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре снизился до 54,9% с уровня августа в 55,4%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали снижения показателя только до 55%.В то же время индекс занятости в секторе услуг страны в сентябре вырос до 50,1% с августовских 47,8%, а индекс цен поднялся до 74% с 72,6% месяцем ранее.Основанный в 1915 году ISM - крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 50 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.

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мировая экономика, сша