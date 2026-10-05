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Индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум
Индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум - 05.10.2026, ПРАЙМ
Индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум
Основные фондовые индексы США в понедельник растут на фоне динамики техсектора и выхода статистических данных, высокотехнологичный Nasdaq Composite достиг... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:50+0300
2026-10-05T17:52+0300
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торги
сша
dow jones
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник растут на фоне динамики техсектора и выхода статистических данных, высокотехнологичный Nasdaq Composite достиг нового исторического максимума, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 17.29 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,17% относительно предыдущего закрытия - до 51 091,62 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,42%, до 7755,44 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,72% - до 27 386,05 пункта. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 27 399,81 пункта. Ранее в понедельник были опубликованы некоторые американские статистические данные. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре снизился до 54,9% с уровня августа в 55,4%, следует из данных американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
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рынок, индексы, торги, сша, dow jones, nasdaq composite
Рынок, Индексы, Торги, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
17:50 05.10.2026 (обновлено: 17:52 05.10.2026)
 
Индекс Nasdaq Composite обновил исторический максимум

Американский фондовый индекс Nasdaq Composite достиг нового исторического максимума

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник растут на фоне динамики техсектора и выхода статистических данных, высокотехнологичный Nasdaq Composite достиг нового исторического максимума, следует из данных торгов и комментариев аналитика.
По состоянию на 17.29 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,17% относительно предыдущего закрытия - до 51 091,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,42%, до 7755,44 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,72% - до 27 386,05 пункта. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 27 399,81 пункта.
Ранее в понедельник были опубликованы некоторые американские статистические данные. Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре снизился до 54,9% с уровня августа в 55,4%, следует из данных американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
 
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