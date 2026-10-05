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Индия расширит торговлю со Швейцарией

Индия расширит торговлю со Швейцарией - 05.10.2026, ПРАЙМ

Индия расширит торговлю со Швейцарией

Индия и Швейцария приняли ряд решений для расширения торговли и привлечения взаимных инвестиций, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:13+0300

2026-10-05T13:13+0300

2026-10-05T13:16+0300

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индия

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Индия и Швейцария приняли ряд решений для расширения торговли и привлечения взаимных инвестиций, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. "Мы приняли ряд важных решений для расширения доступа индийского экспорта на швейцарский рынок и дальнейшего содействия инвестициям между двумя странами. Это позволит увеличить поставки в Швейцарию индийской сельскохозяйственной, фармацевтической, текстильной и машиностроительной продукции. Одновременно мы рассчитываем привлечь новые швейцарские инвестиции в ключевые для Индии отрасли, такие как биотехнологии, науки о жизни, банковское дело, страхование, пищевая промышленность и устойчивое развитие", - сказал Моди на совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии в понедельник. Лидеры также обсудили возможности для расширения сотрудничества в сфере оборонного производства, договорились углубить взаимодействие в области атомной энергетики. Кроме того, стороны подписали соглашение о партнерстве в сфере миграции и мобильности и соглашение о молодых специалистах, которые откроют в Швейцарии новые возможности для индийских студентов, исследователей и специалистов.

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мировая экономика, швейцария, индия, нарендра моди