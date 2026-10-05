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"Инград" проведет делистинг акций с Мосбиржи
"Инград" проведет делистинг акций с Мосбиржи - 05.10.2026, ПРАЙМ
"Инград" проведет делистинг акций с Мосбиржи
Внеочередное собрание акционеров купленного в 2024 году компанией Sminex девелопера "Инград" решило прекратить его публичный статус и провести делистинг акций с | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T19:01+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Внеочередное собрание акционеров купленного в 2024 году компанией Sminex девелопера "Инград" решило прекратить его публичный статус и провести делистинг акций с Мосбиржи. Акционеры проголосовали за прекращение публичного статуса ПАО "Инград" и за направление на Московскую биржу заявления о делистинге всех акций общества, говорится в сообщении по итогам собрания, состоявшегося в понедельник, 5 октября. "Инград" в 2024 году приобрела специализирующаяся на строительстве элитного жилья в Москве компания Sminex Алексея Тулупова.
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рынок, россия, москва, мосбиржа
Рынок, РОССИЯ, МОСКВА, Мосбиржа
"Инград" проведет делистинг акций с Мосбиржи
"Инград" прекратит публичный статус и проведет делистинг акций с Мосбиржи
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Внеочередное собрание акционеров купленного в 2024 году компанией Sminex девелопера "Инград" решило прекратить его публичный статус и провести делистинг акций с Мосбиржи.
Акционеры проголосовали за прекращение публичного статуса ПАО "Инград" и за направление на Московскую биржу заявления о делистинге всех акций общества, говорится в сообщении по итогам собрания, состоявшегося в понедельник, 5 октября.
"Инград" в 2024 году приобрела специализирующаяся на строительстве элитного жилья в Москве компания Sminex Алексея Тулупова.