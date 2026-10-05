https://1prime.ru/20261005/ingrad-873961224.html

"Инград" проведет делистинг акций с Мосбиржи

"Инград" проведет делистинг акций с Мосбиржи - 05.10.2026, ПРАЙМ

"Инград" проведет делистинг акций с Мосбиржи

Внеочередное собрание акционеров купленного в 2024 году компанией Sminex девелопера "Инград" решило прекратить его публичный статус и провести делистинг акций с | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T19:01+0300

2026-10-05T19:01+0300

2026-10-05T19:01+0300

рынок

россия

москва

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873961224.jpg?1791216061

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Внеочередное собрание акционеров купленного в 2024 году компанией Sminex девелопера "Инград" решило прекратить его публичный статус и провести делистинг акций с Мосбиржи. Акционеры проголосовали за прекращение публичного статуса ПАО "Инград" и за направление на Московскую биржу заявления о делистинге всех акций общества, говорится в сообщении по итогам собрания, состоявшегося в понедельник, 5 октября. "Инград" в 2024 году приобрела специализирующаяся на строительстве элитного жилья в Москве компания Sminex Алексея Тулупова.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, россия, москва, мосбиржа