https://1prime.ru/20261005/it-forum-873952003.html
Более 13 тысяч человек зарегистрировались на IT-форум "Цифровые решения"
Более 13 тысяч человек зарегистрировались на IT-форум "Цифровые решения" - 05.10.2026, ПРАЙМ
Более 13 тысяч человек зарегистрировались на IT-форум "Цифровые решения"
Более 13 тысяч человек зарегистрировались на IT-форум "Цифровые решения": гостей ждут пять дней деловой программы, рассказало Минцифры. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:24+0300
2026-10-05T15:24+0300
2026-10-05T15:24+0300
технологии
бизнес
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Более 13 тысяч человек зарегистрировались на IT-форум "Цифровые решения": гостей ждут пять дней деловой программы, рассказало Минцифры.
"На главный IT-форум страны, который начнется уже через сутки, зарегистрировались более 13 тысяч человек. Гостей ждут пять дней насыщенной деловой программы. Первый день откроет пленарная сессия, на которой выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении ведомства в его канале в "Максе".
Отмечается, что главы крупнейших IT- и телеком-компаний, представители государства и бизнеса оценят текущий этап цифровой трансформации, расскажут о новых решениях и поделятся тем, что удалось сделать за прошедший год.
Кроме того, на форуме также обсудят ИИ, цифровые платформы, цифровую инфраструктуру, кибербезопасность и ПО, а также образовательные и развлекательные сервисы.
Форум "Цифровые решения" пройдет в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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технологии, бизнес, михаил мишустин
Технологии, Бизнес, Михаил Мишустин
Более 13 тысяч человек зарегистрировались на IT-форум "Цифровые решения"
Более 13 тысяч человек зарегистрировались на IT-форум "Цифровые решения"
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Более 13 тысяч человек зарегистрировались на IT-форум "Цифровые решения": гостей ждут пять дней деловой программы, рассказало Минцифры.
"На главный IT-форум страны, который начнется уже через сутки, зарегистрировались более 13 тысяч человек. Гостей ждут пять дней насыщенной деловой программы. Первый день откроет пленарная сессия, на которой выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении ведомства в его канале в "Максе".
Отмечается, что главы крупнейших IT- и телеком-компаний, представители государства и бизнеса оценят текущий этап цифровой трансформации, расскажут о новых решениях и поделятся тем, что удалось сделать за прошедший год.
Кроме того, на форуме также обсудят ИИ, цифровые платформы, цифровую инфраструктуру, кибербезопасность и ПО, а также образовательные и развлекательные сервисы.
Форум "Цифровые решения" пройдет в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.