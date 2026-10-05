https://1prime.ru/20261005/it-forum-873952003.html

Более 13 тысяч человек зарегистрировались на IT-форум "Цифровые решения"

Более 13 тысяч человек зарегистрировались на IT-форум "Цифровые решения" - 05.10.2026, ПРАЙМ

Более 13 тысяч человек зарегистрировались на IT-форум "Цифровые решения"

Более 13 тысяч человек зарегистрировались на IT-форум "Цифровые решения": гостей ждут пять дней деловой программы, рассказало Минцифры. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:24+0300

2026-10-05T15:24+0300

2026-10-05T15:24+0300

технологии

бизнес

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Более 13 тысяч человек зарегистрировались на IT-форум "Цифровые решения": гостей ждут пять дней деловой программы, рассказало Минцифры. "На главный IT-форум страны, который начнется уже через сутки, зарегистрировались более 13 тысяч человек. Гостей ждут пять дней насыщенной деловой программы. Первый день откроет пленарная сессия, на которой выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - говорится в сообщении ведомства в его канале в "Максе". Отмечается, что главы крупнейших IT- и телеком-компаний, представители государства и бизнеса оценят текущий этап цифровой трансформации, расскажут о новых решениях и поделятся тем, что удалось сделать за прошедший год. Кроме того, на форуме также обсудят ИИ, цифровые платформы, цифровую инфраструктуру, кибербезопасность и ПО, а также образовательные и развлекательные сервисы. Форум "Цифровые решения" пройдет в Национальном центре "Россия" 6-10 октября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, михаил мишустин