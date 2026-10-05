https://1prime.ru/20261005/izrail-873962362.html

Red Wings продолжит выполнять рейсы в Израиль в полном объеме

Red Wings продолжит выполнять рейсы в Израиль в полном объеме - 05.10.2026, ПРАЙМ

Red Wings продолжит выполнять рейсы в Израиль в полном объеме

Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") продолжит выполнять рейсы в Израиль в полном объеме, система подготовки экипажей перевозчика полностью соответствует новым... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T19:54+0300

2026-10-05T19:54+0300

2026-10-05T19:54+0300

бизнес

израиль

дубай

тель-авив

биньямин нетаньяху

flydubai

red wings

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings ("Ред Вингс") продолжит выполнять рейсы в Израиль в полном объеме, система подготовки экипажей перевозчика полностью соответствует новым требованиям Израиля, рассказали РИА Новости в авиакомпании. Ранее пресс-секретарь израильского премьера Дорон Шпильман заявил, что Израиль после инцидента с рейсом Flydubai ужесточит меры по защите безопасности на авиатранспорте. По словам Шпильмана, спецслужбы будут тщательно проверять личность каждого пилота на рейсах в Израиль. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, как отметил Шпильман, поручил властям усилить меры безопасности на рейсах в Израиль, выполняемых израильскими и иностранными авиакомпаниями. "После инцидента с Flydubai мы получили дополнительные требования со стороны авиационных властей Израиля. Наша система отбора и подготовки экипажей авиакомпании полностью соответствует новым требованиям. Red Wings продолжит выполнять рейсы в Израиль в полном объеме", - сообщили в Red Wings. Также в авиакомпании отметили, что там, как и в российской авиационной отрасли в целом, действуют повышенные требования к безопасности полетов, а также к профессиональному отбору и подготовке пилотов и членов экипажа, а стандарты неуклонно соблюдаются. В среду самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и через некоторое время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании позднее подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. Позже в СМИ появилась информация, что один из пилотов ранил второго и хотел устроить авиакатастрофу. Эту информацию подтвердили РИА Новости пассажиры того рейса. Власти Израиля назвали случившееся попыткой теракта. Генпрокуратура ОАЭ, которая расследует инцидент, также заявила, что предварительные выводы указывают на попытку осуществления террористического акта. В генпрокуратуре уточнили, что второй пилот напал на командира воздушного судна с применением штатного аварийного топора и попытался получить контроль над авиалайнером.

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дубай

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бизнес, израиль, дубай, тель-авив, биньямин нетаньяху, flydubai, red wings