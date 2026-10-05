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"Якутия" совершила первый рейс по новому маршруту Нальчик-Москва-Якутск
"Якутия" совершила первый рейс по новому маршруту Нальчик-Москва-Якутск - 05.10.2026, ПРАЙМ
"Якутия" совершила первый рейс по новому маршруту Нальчик-Москва-Якутск
Авиакомпания "Якутия" в понедельник совершила первый рейс по новому маршруту Нальчик-Москва-Якутск, он состоялся при полной загрузке, сообщили в международном... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T20:27+0300
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НАЛЬЧИК, 5 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" в понедельник совершила первый рейс по новому маршруту Нальчик-Москва-Якутск, он состоялся при полной загрузке, сообщили в международном аэропорту Нальчика.
"Пятого октября авиакомпания "Якутия" выполнила первый рейс по новому маршруту Нальчик - Москва ("Внуково") - Якутск, связав Северный Кавказ и Дальний Восток прямым авиасообщением через московский авиационный узел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый рейс нового направления состоялся при полной загрузке, что подтверждает востребованность маршрута и высокий интерес к нему у пассажиров.
"Перевозка по направлению выполняется авиакомпанией "Якутия" на воздушных судах Boeing 737-700 и Boeing 737-800", - добавили в аэропорту.
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Бизнес, РОССИЯ, НАЛЬЧИК, МОСКВА, Якутск, аэропорт Внуково
"Якутия" совершила первый рейс по новому маршруту Нальчик-Москва-Якутск
Авиакомпания "Якутия" совершила первый рейс по новому маршруту Нальчик-Москва-Якутск
НАЛЬЧИК, 5 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" в понедельник совершила первый рейс по новому маршруту Нальчик-Москва-Якутск, он состоялся при полной загрузке, сообщили в международном аэропорту Нальчика.
"Пятого октября авиакомпания "Якутия" выполнила первый рейс по новому маршруту Нальчик - Москва ("Внуково") - Якутск, связав Северный Кавказ и Дальний Восток прямым авиасообщением через московский авиационный узел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый рейс нового направления состоялся при полной загрузке, что подтверждает востребованность маршрута и высокий интерес к нему у пассажиров.
"Перевозка по направлению выполняется авиакомпанией "Якутия" на воздушных судах Boeing 737-700 и Boeing 737-800", - добавили в аэропорту.