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"Якутия" совершила первый рейс по новому маршруту Нальчик-Москва-Якутск

"Якутия" совершила первый рейс по новому маршруту Нальчик-Москва-Якутск - 05.10.2026, ПРАЙМ

"Якутия" совершила первый рейс по новому маршруту Нальчик-Москва-Якутск

Авиакомпания "Якутия" в понедельник совершила первый рейс по новому маршруту Нальчик-Москва-Якутск, он состоялся при полной загрузке, сообщили в международном... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T20:27+0300

2026-10-05T20:27+0300

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НАЛЬЧИК, 5 окт - ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" в понедельник совершила первый рейс по новому маршруту Нальчик-Москва-Якутск, он состоялся при полной загрузке, сообщили в международном аэропорту Нальчика. "Пятого октября авиакомпания "Якутия" выполнила первый рейс по новому маршруту Нальчик - Москва ("Внуково") - Якутск, связав Северный Кавказ и Дальний Восток прямым авиасообщением через московский авиационный узел", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый рейс нового направления состоялся при полной загрузке, что подтверждает востребованность маршрута и высокий интерес к нему у пассажиров. "Перевозка по направлению выполняется авиакомпанией "Якутия" на воздушных судах Boeing 737-700 и Boeing 737-800", - добавили в аэропорту.

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бизнес, россия, нальчик, москва, якутск, аэропорт внуково