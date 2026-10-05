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"Яндекс" вошел в топ-15 самых популярных мобильных сервисов с ИИ
"Яндекс" вошел в топ-15 самых популярных мобильных сервисов с ИИ - 05.10.2026, ПРАЙМ
"Яндекс" вошел в топ-15 самых популярных мобильных сервисов с ИИ
Приложения "Яндекса" с "Алисой AI" вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) по месячной... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T23:22+0300
2026-10-05T23:22+0300
2026-10-05T23:22+0300
технологии
яндекс
openai
bytedance
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Приложения "Яндекса" с "Алисой AI" вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) по месячной аудитории, следует из данных рейтинга венчурного фонда Andreessen Horowitz за август.
"Яндекс" с его семейством приложений "Алиса AI" занял 13-е место по числу активных пользователей в августе.
Первые пять позиций заняли, в том числе, ChatGPT от американской OpenAI, CapCut от китайской ByteDance, а также Canva и AI Gallery.
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технологии, яндекс, openai, bytedance
Технологии, Яндекс, OpenAI, ByteDance
"Яндекс" вошел в топ-15 самых популярных мобильных сервисов с ИИ
"Яндекс" и "Алиса AI" вошли в топ-15 самых популярных мобильных сервисов с ИИ
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Приложения "Яндекса" с "Алисой AI" вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) по месячной аудитории, следует из данных рейтинга венчурного фонда Andreessen Horowitz за август.
"Яндекс" с его семейством приложений "Алиса AI" занял 13-е место по числу активных пользователей в августе.
Первые пять позиций заняли, в том числе, ChatGPT от американской OpenAI, CapCut от китайской ByteDance, а также Canva и AI Gallery.