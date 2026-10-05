https://1prime.ru/20261005/jandeks-873966127.html

"Яндекс" вошел в топ-15 самых популярных мобильных сервисов с ИИ

"Яндекс" вошел в топ-15 самых популярных мобильных сервисов с ИИ - 05.10.2026, ПРАЙМ

"Яндекс" вошел в топ-15 самых популярных мобильных сервисов с ИИ

Приложения "Яндекса" с "Алисой AI" вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) по месячной... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T23:22+0300

2026-10-05T23:22+0300

2026-10-05T23:22+0300

технологии

яндекс

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bytedance

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Приложения "Яндекса" с "Алисой AI" вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом (ИИ) по месячной аудитории, следует из данных рейтинга венчурного фонда Andreessen Horowitz за август. "Яндекс" с его семейством приложений "Алиса AI" занял 13-е место по числу активных пользователей в августе. Первые пять позиций заняли, в том числе, ChatGPT от американской OpenAI, CapCut от китайской ByteDance, а также Canva и AI Gallery.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, яндекс, openai, bytedance