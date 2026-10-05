https://1prime.ru/20261005/jugra-873957839.html

В России впервые открыли отдельную воздушную трассу для гражданских дронов

В России впервые открыли отдельную воздушную трассу для гражданских дронов - 05.10.2026, ПРАЙМ

В России впервые открыли отдельную воздушную трассу для гражданских дронов

Отдельный воздушный коридор для гражданских дронов, не требующий получения разрешений, открыли в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил Минтранс РФ. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:47+0300

2026-10-05T17:47+0300

2026-10-05T17:48+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873957839.jpg?1791211738

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Отдельный воздушный коридор для гражданских дронов, не требующий получения разрешений, открыли в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил Минтранс РФ. "В России впервые запустили "выделенку" для беспилотников. Специальный маршрут "U1" установили в Ханты-Мансийском автономном округе… Главное преимущество – для полетов не нужно каждый раз получать разрешение на использование воздушного пространства и вводить временные или местные ограничения", - говорится в сообщении. Протяженность трассы – 440 км, а высота полета – 800–830 м, что соответствует новому классу воздушного пространства H. Летать здесь смогут беспилотники, оснащенные необходимыми системами идентификации, навигации и безопасности, рассказали в Минтрансе. Запуск коридора упрощает регулярное применение гражданских дронов. "Первой задачей нового маршрута станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем создание таких маршрутов может расширить возможности гражданских беспилотников в логистике, мониторинге инфраструктуры и территорий", - добавили в министерстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия