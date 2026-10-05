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В России впервые открыли отдельную воздушную трассу для гражданских дронов - 05.10.2026, ПРАЙМ
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В России впервые открыли отдельную воздушную трассу для гражданских дронов
В России впервые открыли отдельную воздушную трассу для гражданских дронов - 05.10.2026, ПРАЙМ
В России впервые открыли отдельную воздушную трассу для гражданских дронов
Отдельный воздушный коридор для гражданских дронов, не требующий получения разрешений, открыли в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил Минтранс РФ. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:47+0300
2026-10-05T17:48+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Отдельный воздушный коридор для гражданских дронов, не требующий получения разрешений, открыли в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил Минтранс РФ. "В России впервые запустили "выделенку" для беспилотников. Специальный маршрут "U1" установили в Ханты-Мансийском автономном округе… Главное преимущество – для полетов не нужно каждый раз получать разрешение на использование воздушного пространства и вводить временные или местные ограничения", - говорится в сообщении. Протяженность трассы – 440 км, а высота полета – 800–830 м, что соответствует новому классу воздушного пространства H. Летать здесь смогут беспилотники, оснащенные необходимыми системами идентификации, навигации и безопасности, рассказали в Минтрансе. Запуск коридора упрощает регулярное применение гражданских дронов. "Первой задачей нового маршрута станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем создание таких маршрутов может расширить возможности гражданских беспилотников в логистике, мониторинге инфраструктуры и территорий", - добавили в министерстве.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
17:47 05.10.2026 (обновлено: 17:48 05.10.2026)
 
В России впервые открыли отдельную воздушную трассу для гражданских дронов

Минтранс: отдельный воздушный коридор для гражданских дронов открыли в ХМАО

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Отдельный воздушный коридор для гражданских дронов, не требующий получения разрешений, открыли в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил Минтранс РФ.
"В России впервые запустили "выделенку" для беспилотников. Специальный маршрут "U1" установили в Ханты-Мансийском автономном округе… Главное преимущество – для полетов не нужно каждый раз получать разрешение на использование воздушного пространства и вводить временные или местные ограничения", - говорится в сообщении.
Протяженность трассы – 440 км, а высота полета – 800–830 м, что соответствует новому классу воздушного пространства H. Летать здесь смогут беспилотники, оснащенные необходимыми системами идентификации, навигации и безопасности, рассказали в Минтрансе. Запуск коридора упрощает регулярное применение гражданских дронов.
"Первой задачей нового маршрута станет мониторинг лесных пожаров в Югре. В дальнейшем создание таких маршрутов может расширить возможности гражданских беспилотников в логистике, мониторинге инфраструктуры и территорий", - добавили в министерстве.
 
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