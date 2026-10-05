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Юрист рассказала о комиссии за размен монет на банкноты
Юрист рассказала о комиссии за размен монет на банкноты - 05.10.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказала о комиссии за размен монет на банкноты
Российские банки вправе установить комиссию за обмен монет на банкноты, ее размер кредитная организация определяет самостоятельно, рассказала РИА Новости... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T03:17+0300
2026-10-05T03:17+0300
2026-10-05T03:17+0300
финансы
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россия
банк россии
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российские банки вправе установить комиссию за обмен монет на банкноты, ее размер кредитная организация определяет самостоятельно, рассказала РИА Новости директор по правовым вопросам "Сравни" Юлия Суворова.
"Банк вправе установить комиссию за размен монет на банкноты. Ее размер определяется банком самостоятельно. Размен денежных знаков является отдельной услугой, за которую законодательство не запрещает взимать плату, поэтому банк сам решает, устанавливать ли комиссию и в каком размере", - разъяснила юрист.
При этом она напомнила, что Банк России регулярно проводит акцию "Монетная неделя" в рамках которой можно разменять монеты на банкноты без комиссии.
Есть и другой способ получить банкноты без комиссии - за внесение монет на собственный банковский счет плата не взимается, поэтому монеты можно сначала бесплатно зачислить на счет, а затем снять необходимую сумму наличными в банкомате.
Также юрист отметила, что при обмене крупного объема монет стоит взять с собой паспорт. "При операциях с наличными на сумму свыше 15 000 рублей банк обязан идентифицировать клиента. Кроме того, банк может установить комиссию за размен большого количества монет", - пояснила Суворова.
А в случае, если монеты с царапинами, потемнением, сколами, вмятинами, а также погнутые, сплющенные, оплавленные или травленые, то они остаются платежеспособными и принимаются без ограничений, если повреждения не мешают однозначно определить их номинал и принадлежность к монетам Банка России.
"Если монеты не имеют признаков подделки и серьезных повреждений, отказ в обмене не правомерен, так что имеет смысл обратится в другой банк, где, скорее всего сложностей с обменом не будет", - заключила юрист.
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финансы, банки, россия, банк россии
Финансы, Банки, РОССИЯ, Банк России
Юрист рассказала о комиссии за размен монет на банкноты
Юрист Суворова: банки вправе установить комиссию за размен монет на банкноты
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российские банки вправе установить комиссию за обмен монет на банкноты, ее размер кредитная организация определяет самостоятельно, рассказала РИА Новости директор по правовым вопросам "Сравни" Юлия Суворова.
"Банк вправе установить комиссию за размен монет на банкноты. Ее размер определяется банком самостоятельно. Размен денежных знаков является отдельной услугой, за которую законодательство не запрещает взимать плату, поэтому банк сам решает, устанавливать ли комиссию и в каком размере", - разъяснила юрист.
При этом она напомнила, что Банк России регулярно проводит акцию "Монетная неделя" в рамках которой можно разменять монеты на банкноты без комиссии.
Есть и другой способ получить банкноты без комиссии - за внесение монет на собственный банковский счет плата не взимается, поэтому монеты можно сначала бесплатно зачислить на счет, а затем снять необходимую сумму наличными в банкомате.
Также юрист отметила, что при обмене крупного объема монет стоит взять с собой паспорт. "При операциях с наличными на сумму свыше 15 000 рублей банк обязан идентифицировать клиента. Кроме того, банк может установить комиссию за размен большого количества монет", - пояснила Суворова.
А в случае, если монеты с царапинами, потемнением, сколами, вмятинами, а также погнутые, сплющенные, оплавленные или травленые, то они остаются платежеспособными и принимаются без ограничений, если повреждения не мешают однозначно определить их номинал и принадлежность к монетам Банка России.
"Если монеты не имеют признаков подделки и серьезных повреждений, отказ в обмене не правомерен, так что имеет смысл обратится в другой банк, где, скорее всего сложностей с обменом не будет", - заключила юрист.