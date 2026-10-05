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Юрист рассказал, при каких условиях работодатель может отказать в отпуске

Юрист рассказал, при каких условиях работодатель может отказать в отпуске - 05.10.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, при каких условиях работодатель может отказать в отпуске

Работодатель не может отказать в отпуске без сохранения заработной платы, например, при рождении ребенка или заключении брака, рассказал РИА Новости... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T04:26+0300

2026-10-05T04:26+0300

2026-10-05T04:26+0300

общество

superjob

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Работодатель не может отказать в отпуске без сохранения заработной платы, например, при рождении ребенка или заключении брака, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Можно взять отпуск без сохранения заработной платы. По общему правилу он тоже согласуется с работодателем, но в ряде случаев работодатель не вправе отказать", - отмечает юрист. Например, пенсионерам по старости можно взять за свой счет отпуск до 14 календарных дней в году, инвалидам - до 60 календарных дней в году. Также работодатель не имеет права отказать в таком отпуске при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5 календарных дней. Закон предусматривает и другие причины для предоставления такого отпуска.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , superjob