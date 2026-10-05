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Юрист рассказал, при каких условиях работодатель может отказать в отпуске - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Юрист рассказал, при каких условиях работодатель может отказать в отпуске
Юрист рассказал, при каких условиях работодатель может отказать в отпуске - 05.10.2026, ПРАЙМ
Юрист рассказал, при каких условиях работодатель может отказать в отпуске
Работодатель не может отказать в отпуске без сохранения заработной платы, например, при рождении ребенка или заключении брака, рассказал РИА Новости... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T04:26+0300
2026-10-05T04:26+0300
общество
superjob
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Работодатель не может отказать в отпуске без сохранения заработной платы, например, при рождении ребенка или заключении брака, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. "Можно взять отпуск без сохранения заработной платы. По общему правилу он тоже согласуется с работодателем, но в ряде случаев работодатель не вправе отказать", - отмечает юрист. Например, пенсионерам по старости можно взять за свой счет отпуск до 14 календарных дней в году, инвалидам - до 60 календарных дней в году. Также работодатель не имеет права отказать в таком отпуске при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5 календарных дней. Закон предусматривает и другие причины для предоставления такого отпуска.
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96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
общество , superjob
Общество , SuperJob
04:26 05.10.2026
 
Юрист рассказал, при каких условиях работодатель может отказать в отпуске

Юрист Южалин: работодатель не может отказать в отпуске без сохранения зарплаты

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Работодатель не может отказать в отпуске без сохранения заработной платы, например, при рождении ребенка или заключении брака, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Можно взять отпуск без сохранения заработной платы. По общему правилу он тоже согласуется с работодателем, но в ряде случаев работодатель не вправе отказать", - отмечает юрист.
Например, пенсионерам по старости можно взять за свой счет отпуск до 14 календарных дней в году, инвалидам - до 60 календарных дней в году.
Также работодатель не имеет права отказать в таком отпуске при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5 календарных дней. Закон предусматривает и другие причины для предоставления такого отпуска.
 
ОбществоSuperJob
 
 
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