https://1prime.ru/20261005/kasperskij-873930249.html

Касперский предупредил о новой волне мошенничества с R-кодами

Касперский предупредил о новой волне мошенничества с R-кодами - 05.10.2026, ПРАЙМ

Касперский предупредил о новой волне мошенничества с R-кодами

"Лаборатория Касперского" предупредила о новой волне мошенничества с QR-кодами - в этот раз злоумышленники от имени официальных ведомств выманивают у... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T01:56+0300

2026-10-05T01:56+0300

2026-10-05T01:56+0300

технологии

финансы

лаборатория касперского

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873930249.jpg?1791154564

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. "Лаборатория Касперского" предупредила о новой волне мошенничества с QR-кодами - в этот раз злоумышленники от имени официальных ведомств выманивают у пользователей деньги под предлогом оплаты почтовых услуг, рассказали РИА Новости в компании. "Эксперты фиксируют новую волну мошеннических рассылок на электронные адреса от имени якобы государственных ведомств. Цель злоумышленников - выманить у пользователей деньги под предлогом оплаты почтовых услуг. За сентябрь уже заблокировано более 800 подобных сообщений", - говорится в сообщении "Лаборатории Касперского". Отмечается, что на корпоративную почту сотрудника приходит письмо, отправитель которого выдает себя за представителя какого-либо ведомства. В сообщении говорится, например, о якобы предстоящем контрольном мероприятии и необходимости предоставить определенную информацию. Получателю сообщают, что подробности проверки и контакты ответственного лица содержатся в документах. Для того, чтобы получить отправление, жертве предлагают отсканировать QR-код: он может содержаться в письме как в виде картинки, так и в приложенном PDF-файле, зачастую оформленном в стилистике официального документа. После сканирования пользователь попадает на поддельную страницу, имитирующую сервис отслеживания почтовых отправлений. На ней отображается информация о якобы направленных документах и сообщается, что отправление ожидает оплаты. "После перехода к оплате открывается мошенническая страница, стилизованная под платежный сервис. На ней пользователя просят ввести информацию о банковской карте, в том числе ее номер, срок действия и CVC-код, а также номер телефона и имя владельца. Таким образом, злоумышленники могут не только получить перевод, но и завладеть платежными данными пользователя", - предупреждают эксперты. Специалисты "Лаборатории Касперского" рекомендуют внимательно относиться к письмам от имени ведомств, особенно если в них содержатся QR-коды, требования совершить какое-либо действие или произвести оплату.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, лаборатория касперского