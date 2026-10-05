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Хуситы предупредили о небезопасности полетов над Саудовской Аравией

Хуситы предупредили о небезопасности полетов над Саудовской Аравией - 05.10.2026, ПРАЙМ

Хуситы предупредили о небезопасности полетов над Саудовской Аравией

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило авиакомпании о небезопасности полетов над Саудовской Аравией... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T18:23+0300

2026-10-05T18:23+0300

2026-10-05T18:23+0300

саудовская аравия

йемен

красное море

война

общество

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ДОХА, 5 окт - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) предупредило авиакомпании о небезопасности полетов над Саудовской Аравией из-за военных мер, которые они планируют использовать против королевства. "Руководствуясь заботой о безопасности гражданской авиации... центр координации гуманитарных операций предупреждает все авиакомпании, которые осуществляют полеты в воздушном пространстве Саудовской Аравии, что оно является небезопасным, так как... станет театром военных действий для наших вооруженных сил", - говорится в заявлении созданного хуситами центра. Информацию распространил официальный представитель "Ансар Алла" Мухаммед Абдессалам. Хуситы указали, что после этого заявления они снимают с себя всякую ответственность за возможные последствия. Военное противостояние между йеменским движением "Ансар Алла" (хуситами) и проправительственной армией, которую поддерживает Саудовская Аравия, возобновилось с середины июля после четырехлетнего затишья. За это время хуситы смогли занять все западное побережье Красного моря и города вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. В понедельник международно признанные власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны, столицы страны, от хуситов. В свою очередь, коалиция против хуситов во главе с Саудовской Аравией сообщила, что 100 истребителей были задействованы в ударах по более 300 целям на подконтрольных хуситам территориях при поддержке наземной операции правительственных войск.

саудовская аравия

йемен

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саудовская аравия, йемен, красное море, война, общество