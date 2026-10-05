Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай впервые извлек керн горной породы с глубины 8 км - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/kitaj-873961875.html
Китай впервые извлек керн горной породы с глубины 8 км
Китай впервые извлек керн горной породы с глубины 8 км - 05.10.2026, ПРАЙМ
Китай впервые извлек керн горной породы с глубины 8 км
Китай впервые успешно извлек керн горной породы с глубины 8,08 километра на северо-западе Таримского бассейна, сообщает газета Global Times. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T19:24+0300
2026-10-05T19:24+0300
китай
кнр
global times
cnpc
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873961875.jpg?1791217441
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Китай впервые успешно извлек керн горной породы с глубины 8,08 километра на северо-западе Таримского бассейна, сообщает газета Global Times. "Недавно на скважине "Чжэньтань-1", расположенной на окраине пустыни Такла-Макан, инженерам удалось поднять на поверхность керн горной породы с глубины 8,08 километра... Это первый случай, когда на северо-западе Таримского бассейна Китай извлек керн с глубины более 8 километров", - говорится в сообщении. Согласно данным газеты, эти породы находились под землей около 500 миллионов лет. По словам директора проекта Таримского нефтяного месторождения China National Petroleum Corp (CNPC) Сю Янаня, с помощью этих образцов керна можно оценить потенциал генерации углеводорода на глубине более 8 километров, включая толщину нефтегазоносных пластов. Помимо этого, на месторождении "Фумань", расположенном в северной окраине пустыни Такла-Макан, недавно было добыто более 26 миллионов тонн нефти и газа с глубины свыше 6 километров. "Мы уже добыли 20,36 миллиона тонн сырой нефти и 8,15 миллиарда кубометров природного газа из сверхглубоких пластов в пустыне Такла-Макан, совокупный эквивалент превысил 26,86 миллиона тонн", - заявил инженер проекта Таримского нефтяного месторождения CNPC Лу Чжунъюань. Таримское нефтяное месторождение является крупнейшим месторождением Китая, расположенным в пустыне, а также крупнейшей в КНР базой добычи углеводорода из сверхглубоких пластов.
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, кнр, global times, cnpc
КИТАЙ, КНР, Global Times, CNPC
19:24 05.10.2026
 
Китай впервые извлек керн горной породы с глубины 8 км

Global Times: Китай впервые извлек керн горной породы с глубины 8,08 километра

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Китай впервые успешно извлек керн горной породы с глубины 8,08 километра на северо-западе Таримского бассейна, сообщает газета Global Times.
"Недавно на скважине "Чжэньтань-1", расположенной на окраине пустыни Такла-Макан, инженерам удалось поднять на поверхность керн горной породы с глубины 8,08 километра... Это первый случай, когда на северо-западе Таримского бассейна Китай извлек керн с глубины более 8 километров", - говорится в сообщении.
Согласно данным газеты, эти породы находились под землей около 500 миллионов лет.
По словам директора проекта Таримского нефтяного месторождения China National Petroleum Corp (CNPC) Сю Янаня, с помощью этих образцов керна можно оценить потенциал генерации углеводорода на глубине более 8 километров, включая толщину нефтегазоносных пластов.
Помимо этого, на месторождении "Фумань", расположенном в северной окраине пустыни Такла-Макан, недавно было добыто более 26 миллионов тонн нефти и газа с глубины свыше 6 километров.
"Мы уже добыли 20,36 миллиона тонн сырой нефти и 8,15 миллиарда кубометров природного газа из сверхглубоких пластов в пустыне Такла-Макан, совокупный эквивалент превысил 26,86 миллиона тонн", - заявил инженер проекта Таримского нефтяного месторождения CNPC Лу Чжунъюань.
Таримское нефтяное месторождение является крупнейшим месторождением Китая, расположенным в пустыне, а также крупнейшей в КНР базой добычи углеводорода из сверхглубоких пластов.
 
КИТАЙКНРGlobal TimesCNPC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала