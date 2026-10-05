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Китай впервые извлек керн горной породы с глубины 8 км

Китай впервые извлек керн горной породы с глубины 8 км - 05.10.2026, ПРАЙМ

Китай впервые извлек керн горной породы с глубины 8 км

Китай впервые успешно извлек керн горной породы с глубины 8,08 километра на северо-западе Таримского бассейна, сообщает газета Global Times. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T19:24+0300

2026-10-05T19:24+0300

2026-10-05T19:24+0300

китай

кнр

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Китай впервые успешно извлек керн горной породы с глубины 8,08 километра на северо-западе Таримского бассейна, сообщает газета Global Times. "Недавно на скважине "Чжэньтань-1", расположенной на окраине пустыни Такла-Макан, инженерам удалось поднять на поверхность керн горной породы с глубины 8,08 километра... Это первый случай, когда на северо-западе Таримского бассейна Китай извлек керн с глубины более 8 километров", - говорится в сообщении. Согласно данным газеты, эти породы находились под землей около 500 миллионов лет. По словам директора проекта Таримского нефтяного месторождения China National Petroleum Corp (CNPC) Сю Янаня, с помощью этих образцов керна можно оценить потенциал генерации углеводорода на глубине более 8 километров, включая толщину нефтегазоносных пластов. Помимо этого, на месторождении "Фумань", расположенном в северной окраине пустыни Такла-Макан, недавно было добыто более 26 миллионов тонн нефти и газа с глубины свыше 6 километров. "Мы уже добыли 20,36 миллиона тонн сырой нефти и 8,15 миллиарда кубометров природного газа из сверхглубоких пластов в пустыне Такла-Макан, совокупный эквивалент превысил 26,86 миллиона тонн", - заявил инженер проекта Таримского нефтяного месторождения CNPC Лу Чжунъюань. Таримское нефтяное месторождение является крупнейшим месторождением Китая, расположенным в пустыне, а также крупнейшей в КНР базой добычи углеводорода из сверхглубоких пластов.

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