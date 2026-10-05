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Китай ужесточил порядок получения лицензии на экспорт автомобилей - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Китай ужесточил порядок получения лицензии на экспорт автомобилей
Китай ужесточил порядок получения лицензии на экспорт автомобилей - 05.10.2026, ПРАЙМ
Китай ужесточил порядок получения лицензии на экспорт автомобилей
Китай ужесточает порядок получения лицензии на экспорт автомобилей и мотоциклов для китайских производителей на 2027 год, следует из данных минкоммерции КНР. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T21:58+0300
2026-10-05T22:06+0300
бизнес
китай
кнр
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Китай ужесточает порядок получения лицензии на экспорт автомобилей и мотоциклов для китайских производителей на 2027 год, следует из данных минкоммерции КНР. "В целях дальнейшего упорядочения экспортной деятельности в отношении автомобилей и мотоциклов... настоящим доводятся до сведения соответствующие требования к подаче заявок на получение экспортной лицензии на автомобили и мотоциклы на 2027 год", - говорится в сообщении. Согласно данным минкоммерции, для получения экспортной лицензии на 2027 год теперь необходимо подтвердить сотрудничество с пунктом послепродажного обслуживания транспортов в другой стране. Китайские производители должны прикрепить данные о регистрации, ремонтных возможностях, оборудовании, квалификации персонала и документах по логистике запчастей в соответствующем пункте обслуживания. "Также должны быть предоставлены подтверждающие материалы, включая фотографии внутри и снаружи помещения пункта обслуживания", - отмечается в документе ведомства. Помимо этого, власти обязывают китайских производителей соблюдать требования ценового комплаенса другой страны, не нарушать рыночный порядок ради конкурентного преимущества и корректно указывать цену автомобиля при получении экспортной лицензии. Вся процедура подачи заявок на 2027 год переведена в онлайн-систему. Предприятия и компании должны заполнить заявку с подтверждающими документами и отправить на проверку в местные органы в области торговли. После этого соответствующие органы должны подать заявку в министерство коммерции Китая до 28 октября 2026 года.
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бизнес, китай, кнр
Бизнес, КИТАЙ, КНР
21:58 05.10.2026 (обновлено: 22:06 05.10.2026)
 
Китай ужесточил порядок получения лицензии на экспорт автомобилей

Китай ужесточил порядок получения лицензии на экспорт автомобилей и мотоциклов на 2027 год

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Китай ужесточает порядок получения лицензии на экспорт автомобилей и мотоциклов для китайских производителей на 2027 год, следует из данных минкоммерции КНР.
"В целях дальнейшего упорядочения экспортной деятельности в отношении автомобилей и мотоциклов... настоящим доводятся до сведения соответствующие требования к подаче заявок на получение экспортной лицензии на автомобили и мотоциклы на 2027 год", - говорится в сообщении.
Согласно данным минкоммерции, для получения экспортной лицензии на 2027 год теперь необходимо подтвердить сотрудничество с пунктом послепродажного обслуживания транспортов в другой стране.
Китайские производители должны прикрепить данные о регистрации, ремонтных возможностях, оборудовании, квалификации персонала и документах по логистике запчастей в соответствующем пункте обслуживания.
"Также должны быть предоставлены подтверждающие материалы, включая фотографии внутри и снаружи помещения пункта обслуживания", - отмечается в документе ведомства.
Помимо этого, власти обязывают китайских производителей соблюдать требования ценового комплаенса другой страны, не нарушать рыночный порядок ради конкурентного преимущества и корректно указывать цену автомобиля при получении экспортной лицензии.
Вся процедура подачи заявок на 2027 год переведена в онлайн-систему. Предприятия и компании должны заполнить заявку с подтверждающими документами и отправить на проверку в местные органы в области торговли. После этого соответствующие органы должны подать заявку в министерство коммерции Китая до 28 октября 2026 года.
 
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