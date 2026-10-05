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Алиханов рассказал об экспорте российского медоборудования

Алиханов рассказал об экспорте российского медоборудования - 05.10.2026, ПРАЙМ

Алиханов рассказал об экспорте российского медоборудования

Российские компании уже экспортируют свои инновационные разработки в области медицинского оборудования, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:36+0300

2026-10-05T15:36+0300

2026-10-05T15:47+0300

бизнес

промышленность

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европа

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антон алиханов

снг

минпромторг

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Российские компании уже экспортируют свои инновационные разработки в области медицинского оборудования, рассказал журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах "Биопрома". "Российские компании уже экспортируют свою продукцию за рубеж. Например, компания "Медицинские технологии Лтд", которая выпускает маммографы и рентгеновские аппараты, поставляет продукцию в Европу, Латинскую Америку и страны СНГ", - сказал Алиханов об экспорте инновационных технологий медоборудования. "В Узбекистане создано совместное предприятие по сборке оборудования из российских комплектов. Полную локализацию ключевых компонентов компания планирует осуществить до конца этого года", - добавил он. Кроме того, российские компании экспортируют комплексы лучевой терапии для бесконтактного облучения. Продукция поставляется в страны СНГ, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. В анестезиологии и реаниматологии "Тритон Электроникс" поставляет аппараты ИВЛ и мониторы более чем в 40 государств.

латинская америка

европа

узбекистан

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бизнес, промышленность, латинская америка, европа, узбекистан, антон алиханов, снг, минпромторг