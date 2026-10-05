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Белгородской области спишут две трети задолженности по кредитам
Белгородской области спишут две трети задолженности по кредитам - 05.10.2026, ПРАЙМ
Белгородской области спишут две трети задолженности по кредитам
Правительство спишет Белгородской области две трети задолженности по бюджетным кредитам, а также выделит 3 миллиарда рублей на ключевые нужды региона, сообщил... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:49+0300
2026-10-05T14:49+0300
2026-10-05T14:49+0300
россия
финансы
белгородская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Правительство спишет Белгородской области две трети задолженности по бюджетным кредитам, а также выделит 3 миллиарда рублей на ключевые нужды региона, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Механизмом сокращения долга воспользуется и Белгородская область", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. В правительстве отметили, что речь идет о двух третях задолженности. Мишустин добавил, что высвободившиеся средства региональные власти смогут направить на обновление дорог и общественного транспорта, ремонт многоквартирных домов и коммунальных сетей, модернизацию опорных населенных пунктов и предприятий. "Дополнительно направим почти 3 миллиарда рублей на ключевые нужды субъекта, это и помощь участникам специальной военной операции и их близким", - указал премьер-министр.
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россия, финансы, белгородская область, михаил мишустин
РОССИЯ, Финансы, Белгородская область, Михаил Мишустин
Белгородской области спишут две трети задолженности по кредитам
Кабмин спишет Белгородской области две трети задолженности и выделит три миллиарда рублей
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Правительство спишет Белгородской области две трети задолженности по бюджетным кредитам, а также выделит 3 миллиарда рублей на ключевые нужды региона, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Механизмом сокращения долга воспользуется и Белгородская область", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами. В правительстве отметили, что речь идет о двух третях задолженности.
Мишустин добавил, что высвободившиеся средства региональные власти смогут направить на обновление дорог и общественного транспорта, ремонт многоквартирных домов и коммунальных сетей, модернизацию опорных населенных пунктов и предприятий.
"Дополнительно направим почти 3 миллиарда рублей на ключевые нужды субъекта, это и помощь участникам специальной военной операции и их близким", - указал премьер-министр.