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ЦБ установил официальный курс валют на вторник

ЦБ установил официальный курс валют на вторник - 05.10.2026, ПРАЙМ

ЦБ установил официальный курс валют на вторник

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 21,63 копейки - до 12,6491 рубля, доллара - на 1,45 рубля, до 84,9309 рубля, евро - на... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:58+0300

2026-10-05T17:58+0300

2026-10-05T17:58+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 21,63 копейки - до 12,6491 рубля, доллара - на 1,45 рубля, до 84,9309 рубля, евро - на 1,01 рубля, до 95,3349 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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