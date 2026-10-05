https://1prime.ru/20261005/kurs-873958564.html
ЦБ установил официальный курс валют на вторник
ЦБ установил официальный курс валют на вторник - 05.10.2026, ПРАЙМ
ЦБ установил официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 21,63 копейки - до 12,6491 рубля, доллара - на 1,45 рубля, до 84,9309 рубля, евро - на... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:58+0300
2026-10-05T17:58+0300
2026-10-05T17:58+0300
рынок
банк россии
доллар сша
валюта
курсы валют
рубль
евро
юань
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873958564.jpg?1791212282
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 21,63 копейки - до 12,6491 рубля, доллара - на 1,45 рубля, до 84,9309 рубля, евро - на 1,01 рубля, до 95,3349 рубля, следует из данных Банка России. Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, банк россии, доллар сша, валюта, курсы валют, рубль, евро, юань, россия
Рынок, Банк России, Доллар США, валюта, Курсы валют, рубль, евро, юань, РОССИЯ
ЦБ установил официальный курс валют на вторник
ЦБ: официальный курс юаня на вторник — 12,65 рубля, доллара — 84,93, евро — 95,33
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 21,63 копейки - до 12,6491 рубля, доллара - на 1,45 рубля, до 84,9309 рубля, евро - на 1,01 рубля, до 95,3349 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.