https://1prime.ru/20261005/lager-873960411.html

Проданный за 57 тысяч рублей пионерский лагерь вернули в госсобственность

Проданный за 57 тысяч рублей пионерский лагерь вернули в госсобственность - 05.10.2026, ПРАЙМ

Проданный за 57 тысяч рублей пионерский лагерь вернули в госсобственность

Прокуратура Тверской области вернула в собственность муниципалитета пионерский лагерь, проданный за 57 тысяч рублей вместо 16 миллионов, сообщили в региональном | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T18:34+0300

2026-10-05T18:34+0300

2026-10-05T18:34+0300

общество

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873960411.jpg?1791214479

КУРСК, 5 окт - ПРАЙМ. Прокуратура Тверской области вернула в собственность муниципалитета пионерский лагерь, проданный за 57 тысяч рублей вместо 16 миллионов, сообщили в региональном ведомстве. Как сообщили в Тверской прокуратуре, ведомством проверено соблюдение требований законодательства при распоряжении государственной собственностью. Отмечено, что пионерский лагерь принадлежал государственной организации "Кимрская трикотажная фабрика Министерства легкой промышленности", он располагается в рекреационной зоне реки Волги на земельном участке площадью 4,5 гектара. "Пионерский лагерь... кадастровой стоимостью более 16 миллионов рублей... в период с 2010 по 2015 годы в результате процедуры приватизации имущества и путем заключения цепочки незаконных сделок между заинтересованными лицами выбыл из государственной собственности в частную за 57 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре региона. Уточняется, что прокурор обратился в суд, потребовав истребовать земельный участок из чужого незаконного владения в муниципальную собственность. "Арбитражным судом Тверской области исковые требования удовлетворены. Исполнение судебного акта взято прокуратурой области на контроль", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, россия