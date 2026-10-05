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Проданный за 57 тысяч рублей пионерский лагерь вернули в госсобственность - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Проданный за 57 тысяч рублей пионерский лагерь вернули в госсобственность
Проданный за 57 тысяч рублей пионерский лагерь вернули в госсобственность - 05.10.2026, ПРАЙМ
Проданный за 57 тысяч рублей пионерский лагерь вернули в госсобственность
Прокуратура Тверской области вернула в собственность муниципалитета пионерский лагерь, проданный за 57 тысяч рублей вместо 16 миллионов, сообщили в региональном | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:34+0300
2026-10-05T18:34+0300
общество
бизнес
россия
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КУРСК, 5 окт - ПРАЙМ. Прокуратура Тверской области вернула в собственность муниципалитета пионерский лагерь, проданный за 57 тысяч рублей вместо 16 миллионов, сообщили в региональном ведомстве. Как сообщили в Тверской прокуратуре, ведомством проверено соблюдение требований законодательства при распоряжении государственной собственностью. Отмечено, что пионерский лагерь принадлежал государственной организации "Кимрская трикотажная фабрика Министерства легкой промышленности", он располагается в рекреационной зоне реки Волги на земельном участке площадью 4,5 гектара. "Пионерский лагерь... кадастровой стоимостью более 16 миллионов рублей... в период с 2010 по 2015 годы в результате процедуры приватизации имущества и путем заключения цепочки незаконных сделок между заинтересованными лицами выбыл из государственной собственности в частную за 57 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре региона. Уточняется, что прокурор обратился в суд, потребовав истребовать земельный участок из чужого незаконного владения в муниципальную собственность. "Арбитражным судом Тверской области исковые требования удовлетворены. Исполнение судебного акта взято прокуратурой области на контроль", - говорится в сообщении.
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192
40
192
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общество , бизнес, россия
Общество , Бизнес, РОССИЯ
18:34 05.10.2026
 
Проданный за 57 тысяч рублей пионерский лагерь вернули в госсобственность

Прокуратура Тверской области вернула в госсобственность проданный за 57 тыс рублей лагерь

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КУРСК, 5 окт - ПРАЙМ. Прокуратура Тверской области вернула в собственность муниципалитета пионерский лагерь, проданный за 57 тысяч рублей вместо 16 миллионов, сообщили в региональном ведомстве.
Как сообщили в Тверской прокуратуре, ведомством проверено соблюдение требований законодательства при распоряжении государственной собственностью. Отмечено, что пионерский лагерь принадлежал государственной организации "Кимрская трикотажная фабрика Министерства легкой промышленности", он располагается в рекреационной зоне реки Волги на земельном участке площадью 4,5 гектара.
"Пионерский лагерь... кадастровой стоимостью более 16 миллионов рублей... в период с 2010 по 2015 годы в результате процедуры приватизации имущества и путем заключения цепочки незаконных сделок между заинтересованными лицами выбыл из государственной собственности в частную за 57 тысяч рублей", - сообщили в прокуратуре региона.
Уточняется, что прокурор обратился в суд, потребовав истребовать земельный участок из чужого незаконного владения в муниципальную собственность.
"Арбитражным судом Тверской области исковые требования удовлетворены. Исполнение судебного акта взято прокуратурой области на контроль", - говорится в сообщении.
 
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