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Летящий из Лондона самолет подал сигнал бедствия
Летящий из Лондона самолет подал сигнал бедствия - 05.10.2026, ПРАЙМ
Летящий из Лондона самолет подал сигнал бедствия
Пассажирский самолет Boeing 777-236(ER), летящий из Лондона в Чикаго, подал сигнал бедствия и развернулся в направлении города вылета, борт уже более двух часов | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:23+0300
2026-10-05T18:23+0300
2026-10-05T18:25+0300
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англия
уэльс
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Пассажирский самолет Boeing 777-236(ER), летящий из Лондона в Чикаго, подал сигнал бедствия и развернулся в направлении города вылета, борт уже более двух часов кружит в небе перед посадкой, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости. Самолет вылетел из Лондона в 12.14 по местному времени (14.14 мск) по направлению в Чикаго. Однако позднее самолет подал сигнал Squawk 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию". Воздушное судно сбавило высоту до около 2,7 тысячи метров и в 15.14 мск развернулось обратно по направлению в Лондон. Борт кружит над южной Англией и Уэльсом уже около двух часов, все это время его пунктом назначения указан лондонский аэропорт "Хитроу". Сервис Flightradar24 сообщил в соцсети Х, что воздушное судно тратит топливо для посадки в аэропорту Хитроу. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.
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лондон, англия, уэльс
Летящий из Лондона самолет подал сигнал бедствия
Летящий из Лондона в Чикаго самолет подал сигнал бедствия и более двух часов кружит в небе
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Пассажирский самолет Boeing 777-236(ER), летящий из Лондона в Чикаго, подал сигнал бедствия и развернулся в направлении города вылета, борт уже более двух часов кружит в небе перед посадкой, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости.
Самолет вылетел из Лондона в 12.14 по местному времени (14.14 мск) по направлению в Чикаго. Однако позднее самолет подал сигнал Squawk 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию". Воздушное судно сбавило высоту до около 2,7 тысячи метров и в 15.14 мск развернулось обратно по направлению в Лондон.
Борт кружит над южной Англией и Уэльсом уже около двух часов, все это время его пунктом назначения указан лондонский аэропорт "Хитроу".
Сервис Flightradar24 сообщил в соцсети Х, что воздушное судно тратит топливо для посадки в аэропорту Хитроу.
Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.