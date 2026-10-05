https://1prime.ru/20261005/london-873959796.html

Летящий из Лондона самолет подал сигнал бедствия

Летящий из Лондона самолет подал сигнал бедствия - 05.10.2026, ПРАЙМ

Летящий из Лондона самолет подал сигнал бедствия

Пассажирский самолет Boeing 777-236(ER), летящий из Лондона в Чикаго, подал сигнал бедствия и развернулся в направлении города вылета, борт уже более двух часов | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T18:23+0300

2026-10-05T18:23+0300

2026-10-05T18:25+0300

лондон

англия

уэльс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873959796.jpg?1791213900

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Пассажирский самолет Boeing 777-236(ER), летящий из Лондона в Чикаго, подал сигнал бедствия и развернулся в направлении города вылета, борт уже более двух часов кружит в небе перед посадкой, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости. Самолет вылетел из Лондона в 12.14 по местному времени (14.14 мск) по направлению в Чикаго. Однако позднее самолет подал сигнал Squawk 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию". Воздушное судно сбавило высоту до около 2,7 тысячи метров и в 15.14 мск развернулось обратно по направлению в Лондон. Борт кружит над южной Англией и Уэльсом уже около двух часов, все это время его пунктом назначения указан лондонский аэропорт "Хитроу". Сервис Flightradar24 сообщил в соцсети Х, что воздушное судно тратит топливо для посадки в аэропорту Хитроу. Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

лондон

англия

уэльс

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лондон, англия, уэльс