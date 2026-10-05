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Самолет, подававший сигнал бедствия, приземлился в Лондоне

Самолет, подававший сигнал бедствия, приземлился в Лондоне - 05.10.2026, ПРАЙМ

Самолет, подававший сигнал бедствия, приземлился в Лондоне

Пассажирский самолет Boeing 777-236(ER), который при полете из Лондона в Чикаго подал сигнал бедствия и развернулся в направлении города вылета, приземлился в... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T19:24+0300

2026-10-05T19:24+0300

2026-10-05T19:24+0300

лондон

англия

уэльс

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Пассажирский самолет Boeing 777-236(ER), который при полете из Лондона в Чикаго подал сигнал бедствия и развернулся в направлении города вылета, приземлился в лондонском аэропорту "Хитроу", прокружив в небе более трех часов, следует из полетных данных, которые изучило РИА Новости. Самолет вылетел из Лондона в 12.14 по местному времени (14.14 мск) по направлению в Чикаго. Однако позднее самолет подал сигнал Squawk 7700, означающий "общую чрезвычайную ситуацию". Воздушное судно сбавило высоту до около 2,7 тысячи метров и в 15.14 мск развернулось обратно по направлению в Лондон. Борт приземлился в Лондоне примерно в 19.00 мск. Таким образом, самолет прокружил в небе над южной Англией и Уэльсом более трех часов, чтобы потратить топливо для посадки, все это время его пунктом назначения был указан лондонский аэропорт "Хитроу". Код 7700 - это универсальный транспондерный код, который пилоты устанавливают в случае возникновения общей чрезвычайной ситуации на борту. При этом он не обязательно связан с непосредственной угрозой катастрофы.

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лондон, англия, уэльс