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Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия, заявила Лут
Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия, заявила Лут - 05.10.2026, ПРАЙМ
Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия, заявила Лут
Россия выполнит все обязательства по экспорту продовольствия, заявила журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах "Биопрома". | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:32+0300
2026-10-05T14:32+0300
2026-10-05T14:32+0300
сельское хозяйство
оксана лут
минсельхоз
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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Россия выполнит все обязательства по экспорту продовольствия, заявила журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах "Биопрома". "Россия выполнит все свои обязательства, нет сомнений", - ответила она на вопрос, выполнит ли Россия обязательства по экспорту продовольствия. Лут сообщала в сентябре, что министерство на фоне сложностей с реализацией зерна из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне перестраивает экспортные маршруты, регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев."Пшеницу уже собрали: 93 миллиона тонн в бункере, надо рефракцию смотреть. Практически все убрали, чуть-чуть у нас осталось, но вопрос рефракции. Поэтому на уровне прошлого года, я думаю, должно быть", - добавила она.Вице-премьер Дмитрий Патрушев в октябре сообщал, что в целом сбор зерновых в России по итогам 2026 года ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн.По итогам 2025 года российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна, включая 91 миллион тонн пшеницы.
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сельское хозяйство, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, Оксана Лут, Минсельхоз
Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия, заявила Лут
Лут: Россия выполнит все обязательства по экспорту продовольствия
ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Россия выполнит все обязательства по экспорту продовольствия, заявила журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах "Биопрома".
"Россия выполнит все свои обязательства, нет сомнений", - ответила она на вопрос, выполнит ли Россия обязательства по экспорту продовольствия.
Лут сообщала в сентябре, что министерство на фоне сложностей с реализацией зерна из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне перестраивает экспортные маршруты, регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев.
"Пшеницу уже собрали: 93 миллиона тонн в бункере, надо рефракцию смотреть. Практически все убрали, чуть-чуть у нас осталось, но вопрос рефракции. Поэтому на уровне прошлого года, я думаю, должно быть", - добавила она.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев в октябре сообщал, что в целом сбор зерновых в России по итогам 2026 года ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн.
По итогам 2025 года российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна, включая 91 миллион тонн пшеницы.