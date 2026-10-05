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Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия, заявила Лут

Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия, заявила Лут - 05.10.2026, ПРАЙМ

Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия, заявила Лут

Россия выполнит все обязательства по экспорту продовольствия, заявила журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах "Биопрома". | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:32+0300

2026-10-05T14:32+0300

2026-10-05T14:32+0300

сельское хозяйство

оксана лут

минсельхоз

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Россия выполнит все обязательства по экспорту продовольствия, заявила журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах "Биопрома". "Россия выполнит все свои обязательства, нет сомнений", - ответила она на вопрос, выполнит ли Россия обязательства по экспорту продовольствия. Лут сообщала в сентябре, что министерство на фоне сложностей с реализацией зерна из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне перестраивает экспортные маршруты, регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев."Пшеницу уже собрали: 93 миллиона тонн в бункере, надо рефракцию смотреть. Практически все убрали, чуть-чуть у нас осталось, но вопрос рефракции. Поэтому на уровне прошлого года, я думаю, должно быть", - добавила она.Вице-премьер Дмитрий Патрушев в октябре сообщал, что в целом сбор зерновых в России по итогам 2026 года ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн.По итогам 2025 года российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна, включая 91 миллион тонн пшеницы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сельское хозяйство, оксана лут, минсельхоз