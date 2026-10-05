Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия, заявила Лут - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/lut-873948908.html
Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия, заявила Лут
Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия, заявила Лут - 05.10.2026, ПРАЙМ
Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия, заявила Лут
Россия выполнит все обязательства по экспорту продовольствия, заявила журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах "Биопрома". | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:32+0300
2026-10-05T14:32+0300
сельское хозяйство
оксана лут
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873948908.jpg?1791199936
ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Россия выполнит все обязательства по экспорту продовольствия, заявила журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах "Биопрома". "Россия выполнит все свои обязательства, нет сомнений", - ответила она на вопрос, выполнит ли Россия обязательства по экспорту продовольствия. Лут сообщала в сентябре, что министерство на фоне сложностей с реализацией зерна из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне перестраивает экспортные маршруты, регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев."Пшеницу уже собрали: 93 миллиона тонн в бункере, надо рефракцию смотреть. Практически все убрали, чуть-чуть у нас осталось, но вопрос рефракции. Поэтому на уровне прошлого года, я думаю, должно быть", - добавила она.Вице-премьер Дмитрий Патрушев в октябре сообщал, что в целом сбор зерновых в России по итогам 2026 года ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн.По итогам 2025 года российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна, включая 91 миллион тонн пшеницы.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, Оксана Лут, Минсельхоз
14:32 05.10.2026
 
Россия выполнит обязательства по экспорту продовольствия, заявила Лут

Лут: Россия выполнит все обязательства по экспорту продовольствия

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Россия выполнит все обязательства по экспорту продовольствия, заявила журналистам глава Минсельхоза России Оксана Лут в кулуарах "Биопрома".
"Россия выполнит все свои обязательства, нет сомнений", - ответила она на вопрос, выполнит ли Россия обязательства по экспорту продовольствия.
Лут сообщала в сентябре, что министерство на фоне сложностей с реализацией зерна из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне перестраивает экспортные маршруты, регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев.
"Пшеницу уже собрали: 93 миллиона тонн в бункере, надо рефракцию смотреть. Практически все убрали, чуть-чуть у нас осталось, но вопрос рефракции. Поэтому на уровне прошлого года, я думаю, должно быть", - добавила она.
Вице-премьер Дмитрий Патрушев в октябре сообщал, что в целом сбор зерновых в России по итогам 2026 года ожидается в объеме порядка 140 миллионов тонн.
По итогам 2025 года российские аграрии собрали порядка 140 миллионов тонн зерна, включая 91 миллион тонн пшеницы.
 
Сельское хозяйствоОксана ЛутМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала