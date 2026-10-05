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Предпринимателям и авторам контента стала доступна реклама в "Максе"

Предпринимателям и авторам контента стала доступна реклама в "Максе" - 05.10.2026, ПРАЙМ

Предпринимателям и авторам контента стала доступна реклама в "Максе"

Предпринимателям и авторам контента стало доступно продвижение в "Максе": разместить таргетированную рекламу пользователи могут через кабинет "VK Рекламы",... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:17+0300

2026-10-05T13:17+0300

2026-10-05T13:18+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Предпринимателям и авторам контента стало доступно продвижение в "Максе": разместить таргетированную рекламу пользователи могут через кабинет "VK Рекламы", рассказали в пресс-службе "Макса". "Разместить таргетированную рекламу в каналах в национальном мессенджере можно через кабинет "VK Рекламы". Позже к тестированию функциональности смогут присоединиться другие российские рекламные платформы", - говорится в сообщении. Отмечается, что продвижение доступно в каналах с аудиторией от тысячи подписчиков. Рекламные объявления размещаются после основного контента и могут вести как на рекламируемые каналы в "Максе" и посты в них, так и на внешние сайты. Рекламодателям доступны два формата объявлений - текстовый и визуально-текстовый. Для запуска рекламной кампании необходимо зайти в рекламный кабинет "VK Рекламы", выбрать объект продвижения "Каналы" и добавить ссылку на свой канал, настроить таргетинг по географии, демографии и другим аудиторным характеристикам и добавить объявление в "Максе". Ранее "Макс" расширил способы заработка блогеров - владельцы публичных каналов получили возможность подключить донаты за контент с помощью чат-бота "VK Донат" в нацмессенджере. "Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, россия