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В Малайзии рассказали о росте турпотока из России - 05.10.2026, ПРАЙМ
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В Малайзии рассказали о росте турпотока из России
В Малайзии рассказали о росте турпотока из России - 05.10.2026, ПРАЙМ
В Малайзии рассказали о росте турпотока из России
Поток туристов из России в Малайзию за январь-август 2026 года составил 98,5 тысяч человек, что превосходит результат за тот же период 2025 года, рассказал РИА... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T16:00+0300
2026-10-05T16:00+0300
туризм
бизнес
россия
малайзия
москва
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Поток туристов из России в Малайзию за январь-август 2026 года составил 98,5 тысяч человек, что превосходит результат за тот же период 2025 года, рассказал РИА Новости малайзийский министр туризма, искусств и культуры Тионг Кинг Синг. В разговоре на полях малайзийской туристической презентации в Москве он отметил большой потенциал российского рынка для туротрасли Малайзии. Министр напомнил, что в рекордном 2025 году страну посетили примерно 140 тысяч россиян. "В 2026 году с января по август у нас побывали примерно 98,5 тысяч. Рост на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года", - сказал Тионг Кинг Синг. Увеличение турпотока из России составляет целых 7%, если сравнивать январь-август 2026 года с тем же периодом 2024 года, добавил министр. По его словам, россиян в Малайзии привлекают ее красивые пляжи, богатая культура, кухня, а также животный мир и возможности для приключенческого туризма. Министр также указал на изменения в предпочтениях российских туристов. В частности, россияне перестали воспринимать Куала-Лумпур как транзитную точку и теперь задерживаются там для знакомства с городом. При этом остров Лангкави сохраняет популярность среди гостей из РФ.
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туризм, бизнес, россия, малайзия, москва
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, МАЛАЙЗИЯ, МОСКВА
16:00 05.10.2026
 
В Малайзии рассказали о росте турпотока из России

Поток туристов из России в Малайзию за январь-август вырос до 98,5 тысячи человек

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Поток туристов из России в Малайзию за январь-август 2026 года составил 98,5 тысяч человек, что превосходит результат за тот же период 2025 года, рассказал РИА Новости малайзийский министр туризма, искусств и культуры Тионг Кинг Синг.
В разговоре на полях малайзийской туристической презентации в Москве он отметил большой потенциал российского рынка для туротрасли Малайзии. Министр напомнил, что в рекордном 2025 году страну посетили примерно 140 тысяч россиян.
"В 2026 году с января по август у нас побывали примерно 98,5 тысяч. Рост на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года", - сказал Тионг Кинг Синг.
Увеличение турпотока из России составляет целых 7%, если сравнивать январь-август 2026 года с тем же периодом 2024 года, добавил министр. По его словам, россиян в Малайзии привлекают ее красивые пляжи, богатая культура, кухня, а также животный мир и возможности для приключенческого туризма.
Министр также указал на изменения в предпочтениях российских туристов. В частности, россияне перестали воспринимать Куала-Лумпур как транзитную точку и теперь задерживаются там для знакомства с городом. При этом остров Лангкави сохраняет популярность среди гостей из РФ.
 
ТуризмБизнесРОССИЯМАЛАЙЗИЯМОСКВА
 
 
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