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В Малайзии рассказали о росте турпотока из России

В Малайзии рассказали о росте турпотока из России - 05.10.2026, ПРАЙМ

В Малайзии рассказали о росте турпотока из России

Поток туристов из России в Малайзию за январь-август 2026 года составил 98,5 тысяч человек, что превосходит результат за тот же период 2025 года, рассказал РИА... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T16:00+0300

2026-10-05T16:00+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Поток туристов из России в Малайзию за январь-август 2026 года составил 98,5 тысяч человек, что превосходит результат за тот же период 2025 года, рассказал РИА Новости малайзийский министр туризма, искусств и культуры Тионг Кинг Синг. В разговоре на полях малайзийской туристической презентации в Москве он отметил большой потенциал российского рынка для туротрасли Малайзии. Министр напомнил, что в рекордном 2025 году страну посетили примерно 140 тысяч россиян. "В 2026 году с января по август у нас побывали примерно 98,5 тысяч. Рост на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года", - сказал Тионг Кинг Синг. Увеличение турпотока из России составляет целых 7%, если сравнивать январь-август 2026 года с тем же периодом 2024 года, добавил министр. По его словам, россиян в Малайзии привлекают ее красивые пляжи, богатая культура, кухня, а также животный мир и возможности для приключенческого туризма. Министр также указал на изменения в предпочтениях российских туристов. В частности, россияне перестали воспринимать Куала-Лумпур как транзитную точку и теперь задерживаются там для знакомства с городом. При этом остров Лангкави сохраняет популярность среди гостей из РФ.

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туризм, бизнес, россия, малайзия, москва