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Состояние Илона Маска вновь превысило триллион долларов

Состояние Илона Маска вновь превысило триллион долларов - 05.10.2026, ПРАЙМ

Состояние Илона Маска вновь превысило триллион долларов

Состояние американского предпринимателя Илона Маска вновь превышает 1 триллион долларов на фоне роста цены акций SpaceX и Tesla, сообщил журнал Forbes. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T18:05+0300

2026-10-05T18:05+0300

2026-10-05T18:28+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Состояние американского предпринимателя Илона Маска вновь превышает 1 триллион долларов на фоне роста цены акций SpaceX и Tesla, сообщил журнал Forbes. "В понедельник утром состояние Илона Маска превысило 1 триллион долларов, поскольку акции его компаний SpaceX и Tesla выросли в цене после открытия фондового рынка", - пишет журнал. Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, состояние Маска выросло на 35,9 миллиарда долларов по сравнению с пятницей и составляет 1,017 триллиона. Цена акций SpaceX по состоянию на 17.39 мск росла на 5,1% - до 167,12 доллара за ценную бумагу, акций Tesla – на 1,5%, до 376,12 доллара. В последний раз выше 1 триллиона долларов состояние Маска находилось в начале июля. Статус первого в истории триллионера предприниматель получил в июне после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) SpaceX.

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spacex, tesla, forbes