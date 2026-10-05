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Состояние Илона Маска вновь превысило триллион долларов - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Состояние Илона Маска вновь превысило триллион долларов
Состояние Илона Маска вновь превысило триллион долларов - 05.10.2026, ПРАЙМ
Состояние Илона Маска вновь превысило триллион долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска вновь превышает 1 триллион долларов на фоне роста цены акций SpaceX и Tesla, сообщил журнал Forbes. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:05+0300
2026-10-05T18:28+0300
spacex
tesla
forbes
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Состояние американского предпринимателя Илона Маска вновь превышает 1 триллион долларов на фоне роста цены акций SpaceX и Tesla, сообщил журнал Forbes. "В понедельник утром состояние Илона Маска превысило 1 триллион долларов, поскольку акции его компаний SpaceX и Tesla выросли в цене после открытия фондового рынка", - пишет журнал. Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, состояние Маска выросло на 35,9 миллиарда долларов по сравнению с пятницей и составляет 1,017 триллиона. Цена акций SpaceX по состоянию на 17.39 мск росла на 5,1% - до 167,12 доллара за ценную бумагу, акций Tesla – на 1,5%, до 376,12 доллара. В последний раз выше 1 триллиона долларов состояние Маска находилось в начале июля. Статус первого в истории триллионера предприниматель получил в июне после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) SpaceX.
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192
40
192
40
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40
192
40
spacex, tesla, forbes
SpaceX, Tesla, Forbes
18:05 05.10.2026 (обновлено: 18:28 05.10.2026)
 
Состояние Илона Маска вновь превысило триллион долларов

Forbes: состояние Илона Маска вновь превысило триллион долларов

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Состояние американского предпринимателя Илона Маска вновь превышает 1 триллион долларов на фоне роста цены акций SpaceX и Tesla, сообщил журнал Forbes.
"В понедельник утром состояние Илона Маска превысило 1 триллион долларов, поскольку акции его компаний SpaceX и Tesla выросли в цене после открытия фондового рынка", - пишет журнал.
Согласно данным Forbes Real-Time Billionaires, состояние Маска выросло на 35,9 миллиарда долларов по сравнению с пятницей и составляет 1,017 триллиона.
Цена акций SpaceX по состоянию на 17.39 мск росла на 5,1% - до 167,12 доллара за ценную бумагу, акций Tesla – на 1,5%, до 376,12 доллара.
В последний раз выше 1 триллиона долларов состояние Маска находилось в начале июля. Статус первого в истории триллионера предприниматель получил в июне после проведения первичного публичного размещения акций (IPO) SpaceX.
 
SpaceXTeslaForbes
 
 
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