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Формировать бюджет нужно четко по указу президента, заявила Матвиенко

Формировать бюджет нужно четко по указу президента, заявила Матвиенко - 05.10.2026, ПРАЙМ

Формировать бюджет нужно четко по указу президента, заявила Матвиенко

При формировании федерального бюджета РФ нужно руководствоваться приоритетами, которые были четко обозначены президентом России Владимиром Путиным, заявила... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T12:55+0300

2026-10-05T12:55+0300

2026-10-05T13:17+0300

россия

владимир путин

валентина матвиенко

антон силуанов

совет федерации

минфин

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. При формировании федерального бюджета РФ нужно руководствоваться приоритетами, которые были четко обозначены президентом России Владимиром Путиным, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы должны руководствоваться приоритетами, которые были четко обозначены нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. Матвиенко поблагодарила команду министерства финансов во главе с Антоном Силуановым, финансово-экономический блок правительства "за такую объемную, скрупулезную работу в крайне непростых условиях, за внимательное отношение к предложениям Совета Федерации". "Всего сенаторы представили около 50 инициатив, большинство из которых нашли отражение в проекте бюджета", - сказала глава СФ. По ее словам, понятно, что в современных условиях простых бюджетов не бывает. "Сохраняются вызовы, связанные с турбулентностью в мировой экономике, с меняющейся структурой глобальных рынков, с незаконными санкциями. Но даже в этих реалиях Минфину удается находить необходимый баланс и формировать бюджет, исходя, прежде всего, из стратегических целей и национальных приоритетов, определенных главой государства", - сказала сенатор. Парламентарий отметила, что на ближайшие три года закладывается ускорение роста экономики. Ожидается, пусть и не такое динамичное, но все же восстановление инвестиционной активности. Ориентация на внутренний спрос позволит обеспечить рост целого ряда отраслей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, владимир путин, валентина матвиенко, антон силуанов, совет федерации, минфин