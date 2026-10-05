https://1prime.ru/20261005/matvienko-873945826.html
Матвиенко предложила отменить налоговые льготы на морские деликатесы
Матвиенко предложила отменить налоговые льготы на морские деликатесы - 05.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко предложила отменить налоговые льготы на морские деликатесы
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила лишить морские деликатесы – омары и устрицы – налоговых льгот, а освободившиеся за счет этой меры порядка 6... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:35+0300
2026-10-05T13:35+0300
2026-10-05T13:37+0300
бизнес
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила лишить морские деликатесы – омары и устрицы – налоговых льгот, а освободившиеся за счет этой меры порядка 6 миллиардов рублей направить на социальную сферу. "Не стоит забывать и об инвентаризации налоговых льгот. Знаю, что работа по этим направлениям ведется, но, на наш взгляд, не очень активно. (Так), деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость – вместо положенных 22% платят 10%", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. По ее словам, отмена этой льготы привела бы к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. "На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят", - сказала Матвиенко.
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бизнес, россия, валентина матвиенко
Бизнес, РОССИЯ, Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила отменить налоговые льготы на морские деликатесы
Спикер Совфеда Матвиенко предложила отменить налоговые льготы на морские деликатесы
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила лишить морские деликатесы – омары и устрицы – налоговых льгот, а освободившиеся за счет этой меры порядка 6 миллиардов рублей направить на социальную сферу.
"Не стоит забывать и об инвентаризации налоговых льгот. Знаю, что работа по этим направлениям ведется, но, на наш взгляд, не очень активно. (Так), деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость – вместо положенных 22% платят 10%", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
По ее словам, отмена этой льготы привела бы к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. "На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят", - сказала Матвиенко.