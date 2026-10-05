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Матвиенко предложила отменить налоговые льготы на морские деликатесы

Матвиенко предложила отменить налоговые льготы на морские деликатесы - 05.10.2026, ПРАЙМ

Матвиенко предложила отменить налоговые льготы на морские деликатесы

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила лишить морские деликатесы – омары и устрицы – налоговых льгот, а освободившиеся за счет этой меры порядка 6... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:35+0300

2026-10-05T13:35+0300

2026-10-05T13:37+0300

бизнес

россия

валентина матвиенко

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила лишить морские деликатесы – омары и устрицы – налоговых льгот, а освободившиеся за счет этой меры порядка 6 миллиардов рублей направить на социальную сферу. "Не стоит забывать и об инвентаризации налоговых льгот. Знаю, что работа по этим направлениям ведется, но, на наш взгляд, не очень активно. (Так), деликатесные товары, такие как устрицы, омары, лангустины, лобстеры, имеют льготу по ставке налога на добавленную стоимость – вместо положенных 22% платят 10%", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. По ее словам, отмена этой льготы привела бы к дополнительным поступлениям в федеральный бюджет в размере около 6 миллиардов рублей. "На эти средства можно построить, например, две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, я думаю, от этого несильно пострадают, попросту не заметят", - сказала Матвиенко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, валентина матвиенко