https://1prime.ru/20261005/matvienko-873948643.html
Матвиенко попросила Минфин следить за задолженностью бюджетов регионов
Матвиенко попросила Минфин следить за задолженностью бюджетов регионов - 05.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко попросила Минфин следить за задолженностью бюджетов регионов
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко попросила Минфин уделять особое внимание контролю за динамикой и структурой задолженности бюджетов субъектов РФ. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:26+0300
2026-10-05T14:26+0300
2026-10-05T14:26+0300
финансы
россия
валентина матвиенко
владимир путин
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873948643.jpg?1791199617
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко попросила Минфин уделять особое внимание контролю за динамикой и структурой задолженности бюджетов субъектов РФ.
"Ситуация с кредитами требует постоянного внимания. Мы просили бы министерство финансов уделить особое внимание контролю за динамикой и структурой задолженности бюджетов субъектов", - сказала она на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
Матвиенко напомнила, что в апреле текущего года на встрече с членами Совета законодателей президент РФ Владимир Путин поручил перенести сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.
"Парламентарии совместно с правительством оперативно это поручение отработали, и ровно через два месяца соответствующий закон был принят", – отметила она.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, валентина матвиенко, владимир путин, минфин
Финансы, РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Минфин
Матвиенко попросила Минфин следить за задолженностью бюджетов регионов
Матвиенко попросила Минфин уделять особое внимание контролю за задолженностью регионов
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко попросила Минфин уделять особое внимание контролю за динамикой и структурой задолженности бюджетов субъектов РФ.
"Ситуация с кредитами требует постоянного внимания. Мы просили бы министерство финансов уделить особое внимание контролю за динамикой и структурой задолженности бюджетов субъектов", - сказала она на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
Матвиенко напомнила, что в апреле текущего года на встрече с членами Совета законодателей президент РФ Владимир Путин поручил перенести сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок.
"Парламентарии совместно с правительством оперативно это поручение отработали, и ровно через два месяца соответствующий закон был принят", – отметила она.