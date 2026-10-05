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Матвиенко попросила Минфин следить за задолженностью бюджетов регионов

Матвиенко попросила Минфин следить за задолженностью бюджетов регионов - 05.10.2026, ПРАЙМ

Матвиенко попросила Минфин следить за задолженностью бюджетов регионов

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко попросила Минфин уделять особое внимание контролю за динамикой и структурой задолженности бюджетов субъектов РФ. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:26+0300

2026-10-05T14:26+0300

2026-10-05T14:26+0300

финансы

россия

валентина матвиенко

владимир путин

минфин

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко попросила Минфин уделять особое внимание контролю за динамикой и структурой задолженности бюджетов субъектов РФ. "Ситуация с кредитами требует постоянного внимания. Мы просили бы министерство финансов уделить особое внимание контролю за динамикой и структурой задолженности бюджетов субъектов", - сказала она на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. Матвиенко напомнила, что в апреле текущего года на встрече с членами Совета законодателей президент РФ Владимир Путин поручил перенести сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2026 года на более поздний срок. "Парламентарии совместно с правительством оперативно это поручение отработали, и ровно через два месяца соответствующий закон был принят", – отметила она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, валентина матвиенко, владимир путин, минфин