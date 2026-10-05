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Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи для бизнеса

Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи для бизнеса - 05.10.2026, ПРАЙМ

Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи для бизнеса

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи, которые касаются бизнеса. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:52+0300

2026-10-05T15:52+0300

2026-10-05T15:52+0300

финансы

валентина матвиенко

совет федерации

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи, которые касаются бизнеса. В понедельник прошли парламентские слушания, посвященные проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. "Необходимо сделать все, чтобы предпринимателям было работать легче и проще. Наш профильный комитет обращает внимание, что сегодня в самых разных отраслях бизнеса самыми разнообразными нормативными правовыми актами установлены всевозможные неналоговые платежи. И это, очевидно, затрудняет оценку совокупной нагрузки на предпринимателей", - сказала Матвиенко. По словам Матвиенко, "здесь мы исходим их того, что надо оптимизировать такие неналоговые платежи". Кроме того, нужно обеспечить систематизацию этой сферы, чтобы она была понятной и прозрачной для бизнеса, заключила сенатор.

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финансы, валентина матвиенко, совет федерации