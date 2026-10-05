Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи для бизнеса - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/matvienko-873953122.html
Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи для бизнеса
Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи для бизнеса - 05.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи для бизнеса
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи, которые касаются бизнеса. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:52+0300
2026-10-05T15:52+0300
финансы
валентина матвиенко
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873953122.jpg?1791204737
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи, которые касаются бизнеса. В понедельник прошли парламентские слушания, посвященные проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. "Необходимо сделать все, чтобы предпринимателям было работать легче и проще. Наш профильный комитет обращает внимание, что сегодня в самых разных отраслях бизнеса самыми разнообразными нормативными правовыми актами установлены всевозможные неналоговые платежи. И это, очевидно, затрудняет оценку совокупной нагрузки на предпринимателей", - сказала Матвиенко. По словам Матвиенко, "здесь мы исходим их того, что надо оптимизировать такие неналоговые платежи". Кроме того, нужно обеспечить систематизацию этой сферы, чтобы она была понятной и прозрачной для бизнеса, заключила сенатор.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, валентина матвиенко, совет федерации
Финансы, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
15:52 05.10.2026
 
Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи для бизнеса

Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи, которые касаются бизнеса

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи, которые касаются бизнеса.
В понедельник прошли парламентские слушания, посвященные проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
"Необходимо сделать все, чтобы предпринимателям было работать легче и проще. Наш профильный комитет обращает внимание, что сегодня в самых разных отраслях бизнеса самыми разнообразными нормативными правовыми актами установлены всевозможные неналоговые платежи. И это, очевидно, затрудняет оценку совокупной нагрузки на предпринимателей", - сказала Матвиенко.
По словам Матвиенко, "здесь мы исходим их того, что надо оптимизировать такие неналоговые платежи".
Кроме того, нужно обеспечить систематизацию этой сферы, чтобы она была понятной и прозрачной для бизнеса, заключила сенатор.
 
ФинансыВалентина МатвиенкоСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала