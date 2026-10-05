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Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи для бизнеса
Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи для бизнеса - 05.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи для бизнеса
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи, которые касаются бизнеса. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:52+0300
2026-10-05T15:52+0300
2026-10-05T15:52+0300
финансы
валентина матвиенко
совет федерации
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи, которые касаются бизнеса.
В понедельник прошли парламентские слушания, посвященные проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
"Необходимо сделать все, чтобы предпринимателям было работать легче и проще. Наш профильный комитет обращает внимание, что сегодня в самых разных отраслях бизнеса самыми разнообразными нормативными правовыми актами установлены всевозможные неналоговые платежи. И это, очевидно, затрудняет оценку совокупной нагрузки на предпринимателей", - сказала Матвиенко.
По словам Матвиенко, "здесь мы исходим их того, что надо оптимизировать такие неналоговые платежи".
Кроме того, нужно обеспечить систематизацию этой сферы, чтобы она была понятной и прозрачной для бизнеса, заключила сенатор.
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финансы, валентина матвиенко, совет федерации
Финансы, Валентина Матвиенко, Совет Федерации
Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи для бизнеса
Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи, которые касаются бизнеса
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила систематизировать неналоговые платежи, которые касаются бизнеса.
В понедельник прошли парламентские слушания, посвященные проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
"Необходимо сделать все, чтобы предпринимателям было работать легче и проще. Наш профильный комитет обращает внимание, что сегодня в самых разных отраслях бизнеса самыми разнообразными нормативными правовыми актами установлены всевозможные неналоговые платежи. И это, очевидно, затрудняет оценку совокупной нагрузки на предпринимателей", - сказала Матвиенко.
По словам Матвиенко, "здесь мы исходим их того, что надо оптимизировать такие неналоговые платежи".
Кроме того, нужно обеспечить систематизацию этой сферы, чтобы она была понятной и прозрачной для бизнеса, заключила сенатор.