https://1prime.ru/20261005/matvienko-873953426.html

Матвиенко предложила обсудить укрупнение межбюджетных трансфертов

Матвиенко предложила обсудить укрупнение межбюджетных трансфертов - 05.10.2026, ПРАЙМ

Матвиенко предложила обсудить укрупнение межбюджетных трансфертов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить вопрос укрупнения межбюджетных трансфертов и дать больше свободы в этом вопросе региональным властям. | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:58+0300

2026-10-05T15:58+0300

2026-10-05T15:58+0300

россия

валентина матвиенко

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873953426.jpg?1791205106

МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить вопрос укрупнения межбюджетных трансфертов и дать больше свободы в этом вопросе региональным властям. "Еще одна актуальная тема – укрупнение межбюджетных трансфертов и (несколько – ред.) большая свобода региональных властей. Мы все делаем общее дело. Есть национальные цели развития и, конечно, нужны конкретные индикаторы их исполнения. Но ведь не тысячи, как сейчас. Это осложняет и тормозит работу регионов", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. По ее мнению, надо тщательно подумать над совершенствованием этой системы, чтобы, с одной стороны, не потерять ключевые ориентиры для выполнения национальных целей, а с другой – не дать регионам утонуть в бесконечных отчетах.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, валентина матвиенко