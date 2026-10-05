https://1prime.ru/20261005/matvienko-873953426.html
Матвиенко предложила обсудить укрупнение межбюджетных трансфертов
Матвиенко предложила обсудить укрупнение межбюджетных трансфертов - 05.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко предложила обсудить укрупнение межбюджетных трансфертов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить вопрос укрупнения межбюджетных трансфертов и дать больше свободы в этом вопросе региональным властям. | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:58+0300
2026-10-05T15:58+0300
2026-10-05T15:58+0300
россия
валентина матвиенко
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить вопрос укрупнения межбюджетных трансфертов и дать больше свободы в этом вопросе региональным властям.
"Еще одна актуальная тема – укрупнение межбюджетных трансфертов и (несколько – ред.) большая свобода региональных властей. Мы все делаем общее дело. Есть национальные цели развития и, конечно, нужны конкретные индикаторы их исполнения. Но ведь не тысячи, как сейчас. Это осложняет и тормозит работу регионов", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
По ее мнению, надо тщательно подумать над совершенствованием этой системы, чтобы, с одной стороны, не потерять ключевые ориентиры для выполнения национальных целей, а с другой – не дать регионам утонуть в бесконечных отчетах.
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россия, валентина матвиенко
РОССИЯ, Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила обсудить укрупнение межбюджетных трансфертов
Матвиенко предложила обсудить вопрос укрупнения межбюджетных трансфертов
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить вопрос укрупнения межбюджетных трансфертов и дать больше свободы в этом вопросе региональным властям.
"Еще одна актуальная тема – укрупнение межбюджетных трансфертов и (несколько – ред.) большая свобода региональных властей. Мы все делаем общее дело. Есть национальные цели развития и, конечно, нужны конкретные индикаторы их исполнения. Но ведь не тысячи, как сейчас. Это осложняет и тормозит работу регионов", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
По ее мнению, надо тщательно подумать над совершенствованием этой системы, чтобы, с одной стороны, не потерять ключевые ориентиры для выполнения национальных целей, а с другой – не дать регионам утонуть в бесконечных отчетах.