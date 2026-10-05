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Матвиенко оценила проект бюджета на 2027-2029 годы
Матвиенко оценила проект бюджета на 2027-2029 годы - 05.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко оценила проект бюджета на 2027-2029 годы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подготовленный Минфином проект бюджета на 2027-2029 годы проявлением финансового искусства, документ... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T16:04+0300
2026-10-05T16:04+0300
2026-10-05T16:04+0300
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финансы
валентина матвиенко
минфин
совет федерации
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подготовленный Минфином проект бюджета на 2027-2029 годы проявлением финансового искусства, документ сбалансирован, гарантирует гражданам исполнение всех социальных обязательств.
В понедельник прошли парламентские слушания "О параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".
"Бюджет, который сейчас представлен на трехлетку, это не просто признак высочайшего профессионализма, но, я бы сказала, искусства уже финансового. Бюджет сбалансирован, государство гарантирует нашим гражданам исполнение всех социальных обязательств. Приоритеты, определенные президентом, в полной мере отражены в бюджете и профинансированы", - сказала политик в ходе слушаний.
Она также отметила, что Минфин не просто вносит федеральный бюджет, это, "можно сказать, консолидированный бюджет всей страны, где внимательно учитываются интересы регионов и сбалансированность региональных бюджетов".
По словам Матвиенко, "оптимизма точно добавилось".
И только так, с оптимизмом, закатав рукава, всем нам надо добиваться повышения доходной базы и умного бюджетирования, касается ли это региональных, муниципальных властей, заключила политик.
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россия, финансы, валентина матвиенко, минфин, совет федерации
РОССИЯ, Финансы, Валентина Матвиенко, Минфин, Совет Федерации
Матвиенко оценила проект бюджета на 2027-2029 годы
Матвиенко назвала проект бюджета на 2027-2029 годы проявлением финансового искусства
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала подготовленный Минфином проект бюджета на 2027-2029 годы проявлением финансового искусства, документ сбалансирован, гарантирует гражданам исполнение всех социальных обязательств.
В понедельник прошли парламентские слушания "О параметрах проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".
"Бюджет, который сейчас представлен на трехлетку, это не просто признак высочайшего профессионализма, но, я бы сказала, искусства уже финансового. Бюджет сбалансирован, государство гарантирует нашим гражданам исполнение всех социальных обязательств. Приоритеты, определенные президентом, в полной мере отражены в бюджете и профинансированы", - сказала политик в ходе слушаний.
Она также отметила, что Минфин не просто вносит федеральный бюджет, это, "можно сказать, консолидированный бюджет всей страны, где внимательно учитываются интересы регионов и сбалансированность региональных бюджетов".
По словам Матвиенко, "оптимизма точно добавилось".
И только так, с оптимизмом, закатав рукава, всем нам надо добиваться повышения доходной базы и умного бюджетирования, касается ли это региональных, муниципальных властей, заключила политик.