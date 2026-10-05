https://1prime.ru/20261005/matvienko-873954760.html
Матвиенко отметила важность сохранения поддержки семьи в проекте бюджета
Матвиенко отметила важность сохранения поддержки семьи в проекте бюджета - 05.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко отметила важность сохранения поддержки семьи в проекте бюджета
Сохранение поддержки семьи в рамках проекта бюджета на 2027-2029 годы и его социальной направленности имеет принципиальное значение, заявила спикер Совфеда... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T16:40+0300
2026-10-05T16:40+0300
2026-10-05T16:41+0300
россия
общество
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873954760.jpg?1791207687
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Сохранение поддержки семьи в рамках проекта бюджета на 2027-2029 годы и его социальной направленности имеет принципиальное значение, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Принципиальное значение имеет сохранение социально ориентированного, семейноцентричного характера бюджета. Так, "детский бюджет" на три года составит 10 триллионов рублей. Продолжится предоставление материнского капитала, других выплат", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ. По ее словам, в бюджете предусмотрены средства на строительство и ремонт детских садов, средних и высших учебных заведений; а также на решение задач в сфере здравоохранения. "Важно, что удалось сохранить уровень финансирования программы по модернизации инфраструктуры детского отдыха. Мы признательны за то, что правительство держит на постоянном контроле этот вопрос и все больше детей получают возможность отдохнуть в современных комфортных условиях", - добавила Матвиенко. По словам политика, сенаторы исходят из того, что каждый рубль должен идти на реальные положительные изменения – чтобы в стране рождалось больше детей, чтобы становилось как можно больше счастливых многодетных семей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , валентина матвиенко
РОССИЯ, Общество , Валентина Матвиенко
Матвиенко отметила важность сохранения поддержки семьи в проекте бюджета
Матвиенко: сохранение поддержки семьи в проекте бюджета имеет принципиальное значение
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Сохранение поддержки семьи в рамках проекта бюджета на 2027-2029 годы и его социальной направленности имеет принципиальное значение, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Принципиальное значение имеет сохранение социально ориентированного, семейноцентричного характера бюджета. Так, "детский бюджет" на три года составит 10 триллионов рублей. Продолжится предоставление материнского капитала, других выплат", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ.
По ее словам, в бюджете предусмотрены средства на строительство и ремонт детских садов, средних и высших учебных заведений; а также на решение задач в сфере здравоохранения.
"Важно, что удалось сохранить уровень финансирования программы по модернизации инфраструктуры детского отдыха. Мы признательны за то, что правительство держит на постоянном контроле этот вопрос и все больше детей получают возможность отдохнуть в современных комфортных условиях", - добавила Матвиенко.
По словам политика, сенаторы исходят из того, что каждый рубль должен идти на реальные положительные изменения – чтобы в стране рождалось больше детей, чтобы становилось как можно больше счастливых многодетных семей.