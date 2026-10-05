Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко предложила увеличить финансирование на обновление парка скорых - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/matvienko-873957227.html
Матвиенко предложила увеличить финансирование на обновление парка скорых
Матвиенко предложила увеличить финансирование на обновление парка скорых - 05.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко предложила увеличить финансирование на обновление парка скорых
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минфина Антона Силуанова рассмотреть возможность увеличить финансирование на обновление парка машин... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:26+0300
2026-10-05T17:29+0300
бизнес
россия
валентина матвиенко
антон силуанов
совет федерации
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873957227.jpg?1791210557
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минфина Антона Силуанова рассмотреть возможность увеличить финансирование на обновление парка машин скорой помощи. "Что касается машин скорой помощи, эта проблема для всех регионов острая. Я бы попросила, Антон Германович, еще раз внимательно посмотреть возможности увеличить финансирование на обновление парка автомобилей скорой помощи", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. По ее словам, это позволит поддержать отечественного производителя, а также решить вопрос с текучкой кадров на машинах скорой помощи. "Потому что, когда автомобиль разбит и ремонтировать часто надо, конечно, желающих там работать нет", - отметила Матвиенко. Она также подчеркнула, что необходимо оказывать гражданам медицинскую помощь достойного качества.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, валентина матвиенко, антон силуанов, совет федерации, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Антон Силуанов, Совет Федерации, Минфин
17:26 05.10.2026 (обновлено: 17:29 05.10.2026)
 
Матвиенко предложила увеличить финансирование на обновление парка скорых

Матвиенко попросила Силуанова увеличить финансирование на обновление парка скорых

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минфина Антона Силуанова рассмотреть возможность увеличить финансирование на обновление парка машин скорой помощи.
"Что касается машин скорой помощи, эта проблема для всех регионов острая. Я бы попросила, Антон Германович, еще раз внимательно посмотреть возможности увеличить финансирование на обновление парка автомобилей скорой помощи", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
По ее словам, это позволит поддержать отечественного производителя, а также решить вопрос с текучкой кадров на машинах скорой помощи.
"Потому что, когда автомобиль разбит и ремонтировать часто надо, конечно, желающих там работать нет", - отметила Матвиенко.
Она также подчеркнула, что необходимо оказывать гражданам медицинскую помощь достойного качества.
 
БизнесРОССИЯВалентина МатвиенкоАнтон СилуановСовет ФедерацииМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала