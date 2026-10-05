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Матвиенко предложила увеличить финансирование на обновление парка скорых

Матвиенко предложила увеличить финансирование на обновление парка скорых - 05.10.2026, ПРАЙМ

Матвиенко предложила увеличить финансирование на обновление парка скорых

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минфина Антона Силуанова рассмотреть возможность увеличить финансирование на обновление парка машин... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T17:26+0300

2026-10-05T17:26+0300

2026-10-05T17:29+0300

бизнес

россия

валентина матвиенко

антон силуанов

совет федерации

минфин

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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минфина Антона Силуанова рассмотреть возможность увеличить финансирование на обновление парка машин скорой помощи. "Что касается машин скорой помощи, эта проблема для всех регионов острая. Я бы попросила, Антон Германович, еще раз внимательно посмотреть возможности увеличить финансирование на обновление парка автомобилей скорой помощи", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. По ее словам, это позволит поддержать отечественного производителя, а также решить вопрос с текучкой кадров на машинах скорой помощи. "Потому что, когда автомобиль разбит и ремонтировать часто надо, конечно, желающих там работать нет", - отметила Матвиенко. Она также подчеркнула, что необходимо оказывать гражданам медицинскую помощь достойного качества.

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бизнес, россия, валентина матвиенко, антон силуанов, совет федерации, минфин