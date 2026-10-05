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Матвиенко предложила увеличить финансирование на обновление парка скорых
Матвиенко предложила увеличить финансирование на обновление парка скорых - 05.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко предложила увеличить финансирование на обновление парка скорых
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минфина Антона Силуанова рассмотреть возможность увеличить финансирование на обновление парка машин... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T17:26+0300
2026-10-05T17:26+0300
2026-10-05T17:29+0300
бизнес
россия
валентина матвиенко
антон силуанов
совет федерации
минфин
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МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минфина Антона Силуанова рассмотреть возможность увеличить финансирование на обновление парка машин скорой помощи. "Что касается машин скорой помощи, эта проблема для всех регионов острая. Я бы попросила, Антон Германович, еще раз внимательно посмотреть возможности увеличить финансирование на обновление парка автомобилей скорой помощи", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы. По ее словам, это позволит поддержать отечественного производителя, а также решить вопрос с текучкой кадров на машинах скорой помощи. "Потому что, когда автомобиль разбит и ремонтировать часто надо, конечно, желающих там работать нет", - отметила Матвиенко. Она также подчеркнула, что необходимо оказывать гражданам медицинскую помощь достойного качества.
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бизнес, россия, валентина матвиенко, антон силуанов, совет федерации, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Антон Силуанов, Совет Федерации, Минфин
Матвиенко предложила увеличить финансирование на обновление парка скорых
Матвиенко попросила Силуанова увеличить финансирование на обновление парка скорых
МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила главу Минфина Антона Силуанова рассмотреть возможность увеличить финансирование на обновление парка машин скорой помощи.
"Что касается машин скорой помощи, эта проблема для всех регионов острая. Я бы попросила, Антон Германович, еще раз внимательно посмотреть возможности увеличить финансирование на обновление парка автомобилей скорой помощи", - сказала политик на парламентских слушаниях, посвященных проекту бюджета РФ на 2027-2029 годы.
По ее словам, это позволит поддержать отечественного производителя, а также решить вопрос с текучкой кадров на машинах скорой помощи.
"Потому что, когда автомобиль разбит и ремонтировать часто надо, конечно, желающих там работать нет", - отметила Матвиенко.
Она также подчеркнула, что необходимо оказывать гражданам медицинскую помощь достойного качества.