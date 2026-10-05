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Новые ограничения на микрозаймы: что важно знать

Новые ограничения на микрозаймы: что важно знать - 05.10.2026, ПРАЙМ

Новые ограничения на микрозаймы: что важно знать

С 1 октября в России начали действовать новые ограничения для заемщиков, у которых уже есть несколько дорогих микрозаймов. Как пояснила агентству "Прайм" доцент | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T02:02+0300

2026-10-05T02:02+0300

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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. С 1 октября в России начали действовать новые ограничения для заемщиков, у которых уже есть несколько дорогих микрозаймов. Как пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Мягкова, эти меры продолжают политику регулятора по планомерному охлаждению рынка высокорискового необеспеченного кредитования.Суть нововведения проста: если у гражданина уже есть два непогашенных займа с полной стоимостью кредита (ПСК) выше 200% годовых, третий такой займ он получить не сможет. Причем это правило действует независимо от общей суммы задолженности по предыдущим договорам.Эксперт выделила три главных последствия этого решения. Во-первых, разрушается так называемая "долговая спираль"."Практика, когда заемщик берет новый дорогой микрозаем, чтобы погасить проценты по старому, становится невозможной. Жесткий лимит на количество договоров с ПСК выше 200% годовых защитит наиболее уязвимые слои населения от банкротства", - говорит Мягкова.Во-вторых, происходит трансформация продуктовой линейки микрофинансовых организаций (МФО). Поэтапное снижение допустимого уровня ПСК и введение "периода охлаждения" к апрелю 2027 года делают классические займы "до зарплаты" менее рентабельными. Чтобы сохранить маржинальность, МФО будут вынуждены переводить клиентов в сегмент среднесрочных займов. В них ставка ниже, но срок кредитования больше, что позволяет кредитору зарабатывать на объеме, а не на экстремальной наценке.В-третьих, вырастет стоимость привлечения клиентов. Поскольку выдавать займы "в один клик" закредитованным гражданам больше не получится, конкуренция за заемщика резко обострится. Компании будут вынуждены инвестировать в более сложные скоринговые модели и удерживать лояльных клиентов.Для граждан отказ в выдаче микрозайма по новым правилам должен стать не поводом искать нелегальных кредиторов, а стимулом провести аудит личных финансов. Рекомендация регулярно проверять данные в Бюро кредитных историй сейчас актуальна как никогда: в условиях жестких регуляторных лимитов любая техническая ошибка с незакрытым договором может полностью заблокировать доступ к заемным средствам.В перспективе рынок ждет дальнейшая консолидация. Мелкие игроки, не способные адаптироваться к новым требованиям, будут вынуждены уйти или стать объектами поглощения. Крупные МФО, напротив, получат возможность нарастить долю за счет четкой системы управления рисками и диверсификации продуктовой линейки. "Уже сейчас топ-10 МФО занимают около 70% рынка, и эта концентрация, вероятно, продолжит расти", — заключила эксперт.

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