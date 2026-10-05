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СМИ: миллиардеры техсектора увеличили состояние на 845 миллиардов долларов

СМИ: миллиардеры техсектора увеличили состояние на 845 миллиардов долларов - 05.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: миллиардеры техсектора увеличили состояние на 845 миллиардов долларов

Около 100 миллиардеров из числа богатейших людей мира благодаря своей принадлежности к сфере информационных технологий увеличили совокупное состояние на 845... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T15:15+0300

2026-10-05T15:15+0300

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технологии

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сша

состояние миллиардеров

миллиардеры

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Около 100 миллиардеров из числа богатейших людей мира благодаря своей принадлежности к сфере информационных технологий увеличили совокупное состояние на 845 миллиардов долларов за первые три квартала года, что стало рекордным приростом для такого периода, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные своего рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). "Если 2026 год кажется знаменательным для мировых технологических миллиардеров, то цифры это подтверждают. Согласно Bloomberg Billionaires Index, технологические компании принесли сотне человек из списка 500 самых богатых людей мира к 30 сентября в общей сложности 845 миллиардов долларов, что стало рекордным показателем за первые девять месяцев года", - передает агентство. Главными факторами такого роста стали бум искусственного интеллекта и подорожание акций компаний из сферы информационных технологий, прежде всего в США, объясняет агентство. Хотя на миллиардеров этой отрасли приходится лишь около пятой части списка BBI, их совокупное состояние составляет 36% всего богатства участников рейтинга и насчитывает 4,6 триллиона долларов. Отмечается, что контраст с остальными секторами очень заметен. Миллиардеры вне технологической отрасли за тот же срок потеряли в совокупности 62 миллиарда долларов. При этом рост в значительной степени сосредоточен в самом верху рейтинга, сообщает Блумберг. Девять из десяти богатейших людей мира обязаны своим состоянием технологическим компаниям. Так, больше всего заработал Илон Маск. Как ранее сообщало агентство, его состояние выросло примерно на 300 миллиардов долларов к концу сентября, что составило около 40% всего прироста BBI. А основатель Dell Майкл Делл увеличил состояние на 81% благодаря росту бизнеса компании в сфере центров обработки данных.

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технологии, финансы, сша, состояние миллиардеров, миллиардеры