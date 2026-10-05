https://1prime.ru/20261005/minfin-873944167.html

Пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, заявил Силуанов

Пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, заявил Силуанов - 05.10.2026, ПРАЙМ

Пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, заявил Силуанов

Пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, с 1 февраля и 1 апреля, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:00+0300

2026-10-05T13:00+0300

2026-10-05T13:24+0300

россия

антон силуанов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_0:13:1416:810_1920x0_80_0_0_d026557937d6b08f50c8edf9280c27ac.jpg

МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, с 1 февраля и 1 апреля, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы. "Страховые пенсии в следующем году будут индексированы дважды: 1 февраля на уровень инфляции за 2026 год – мы оценим его в размере 6,8% – и 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста заработных плат", – сказал он. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 904 рубля, добавил Силуанов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, антон силуанов