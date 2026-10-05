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Пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, заявил Силуанов - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, заявил Силуанов
Пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, заявил Силуанов - 05.10.2026, ПРАЙМ
Пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, заявил Силуанов
Пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, с 1 февраля и 1 апреля, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T13:00+0300
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россия
антон силуанов
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, с 1 февраля и 1 апреля, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы. "Страховые пенсии в следующем году будут индексированы дважды: 1 февраля на уровень инфляции за 2026 год – мы оценим его в размере 6,8% – и 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста заработных плат", – сказал он. Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 904 рубля, добавил Силуанов.
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россия, антон силуанов
РОССИЯ, Антон Силуанов
13:00 05.10.2026 (обновлено: 13:24 05.10.2026)
 
Пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, заявил Силуанов

Минфин: пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, с 1 февраля и 1 апреля

© РИА Новости . Владимир ФедоренкоМинистр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Пенсии в России в 2027 году будут проиндексированы дважды, с 1 февраля и 1 апреля, заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах проекта федерального бюджета РФ на 2027–2029 годы.
"Страховые пенсии в следующем году будут индексированы дважды: 1 февраля на уровень инфляции за 2026 год – мы оценим его в размере 6,8% – и 1 апреля страховая часть пенсии дополнительно будет увеличена на 3,3% по темпу роста заработных плат", – сказал он.
Средний размер пенсии по старости на конец следующего года составит 29 904 рубля, добавил Силуанов.
 
РОССИЯАнтон Силуанов
 
 
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