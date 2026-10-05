https://1prime.ru/20261005/minfin-873959194.html
Минфин выплатил купон по евробондам на семь миллиардов рублей
Минфин выплатил купон по евробондам на семь миллиардов рублей - 05.10.2026, ПРАЙМ
Минфин выплатил купон по евробондам на семь миллиардов рублей
Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, номинированному в долларах, на сумму 7 миллиардов рублей,... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:17+0300
2026-10-05T18:17+0300
2026-10-05T18:22+0300
финансы
россия
сша
минфин
минфин рф
нрд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873959194.jpg?1791213738
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, номинированному в долларах, на сумму 7 миллиардов рублей, сообщается в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 7 миллиардов рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов США)", - сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, сша, минфин, минфин рф, нрд
Финансы, РОССИЯ, США, Минфин, Минфин РФ, НРД
Минфин выплатил купон по евробондам на семь миллиардов рублей
Минфин выплатил купон по евробондам с погашением в 2042 году на семь миллиардов рублей
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2042 году, номинированному в долларах, на сумму 7 миллиардов рублей, сообщается в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2042 году в сумме 7 миллиардов рублей (эквивалент 84,4 миллиона долларов США)", - сообщил Минфин.
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.