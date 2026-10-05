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Российские компании увеличат инвестиции в геологоразведку платиноидов

Российские компании увеличат инвестиции в геологоразведку платиноидов - 05.10.2026, ПРАЙМ

Российские компании увеличат инвестиции в геологоразведку платиноидов

Российские компании увеличат инвестиции в геологоразведку платиноидов в 2026 году на 17%, почти до 2 миллиардов рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T21:52+0300

2026-10-05T21:52+0300

2026-10-05T21:52+0300

минприроды

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российские компании увеличат инвестиции в геологоразведку платиноидов в 2026 году на 17%, почти до 2 миллиардов рублей, заявили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ. "Платиновые металлы являются высоколиквидными, и поэтому бизнес активно вкладывается в геологоразведку. В 2025 году инвестиции составили 1,684 миллиарда рублей, на 2026 год запланировано 1,971 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Следовательно, объем частных вложений в разведку вырастет в годовом выражении на 17%. В министерстве отметили, что за счет средств федерального бюджета поиск платиноидов не ведется, приоритетными являются дефицитные виды сырья.

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минприроды