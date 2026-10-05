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В Минпромторге рассказали о технологической независимости в биоэкономике

В Минпромторге рассказали о технологической независимости в биоэкономике - 05.10.2026, ПРАЙМ

В Минпромторге рассказали о технологической независимости в биоэкономике

Уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики в России к 2030 году, как ожидается, достигнет 40%, говорится в презентации главы Минпромторга... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:36+0300

2026-10-05T14:36+0300

2026-10-05T14:39+0300

россия

антон алиханов

минпромторг

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики в России к 2030 году, как ожидается, достигнет 40%, говорится в презентации главы Минпромторга России Антона Алиханова на "Биопроме". "Плановые показатели национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" к 2030 году. Уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики к 2030 году - 40%", - говорится в материалах. Также к 2030 году планируется удвоить экспорт российских продуктов биоэкономики в натуральном выражении. Потенциальный объем внутреннего рынка в данном сегменте оценивается в более 700 миллиардов рублей, следует из материалов презентации министра. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, антон алиханов, минпромторг