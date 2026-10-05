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В Минпромторге рассказали о технологической независимости в биоэкономике - 05.10.2026, ПРАЙМ
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В Минпромторге рассказали о технологической независимости в биоэкономике
В Минпромторге рассказали о технологической независимости в биоэкономике - 05.10.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о технологической независимости в биоэкономике
Уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики в России к 2030 году, как ожидается, достигнет 40%, говорится в презентации главы Минпромторга... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:36+0300
2026-10-05T14:39+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики в России к 2030 году, как ожидается, достигнет 40%, говорится в презентации главы Минпромторга России Антона Алиханова на "Биопроме". "Плановые показатели национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" к 2030 году. Уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики к 2030 году - 40%", - говорится в материалах. Также к 2030 году планируется удвоить экспорт российских продуктов биоэкономики в натуральном выражении. Потенциальный объем внутреннего рынка в данном сегменте оценивается в более 700 миллиардов рублей, следует из материалов презентации министра. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
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россия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
14:36 05.10.2026 (обновлено: 14:39 05.10.2026)
 
В Минпромторге рассказали о технологической независимости в биоэкономике

Алиханов: уровень технезависимости России в биоэкономике к 2030 году достигнет 40%

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики в России к 2030 году, как ожидается, достигнет 40%, говорится в презентации главы Минпромторга России Антона Алиханова на "Биопроме".
"Плановые показатели национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" к 2030 году. Уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики к 2030 году - 40%", - говорится в материалах.
Также к 2030 году планируется удвоить экспорт российских продуктов биоэкономики в натуральном выражении. Потенциальный объем внутреннего рынка в данном сегменте оценивается в более 700 миллиардов рублей, следует из материалов презентации министра.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
 
РОССИЯАнтон АлихановМинпромторг
 
 
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