https://1prime.ru/20261005/minpromtorg-873949098.html
В Минпромторге рассказали о технологической независимости в биоэкономике
В Минпромторге рассказали о технологической независимости в биоэкономике - 05.10.2026, ПРАЙМ
В Минпромторге рассказали о технологической независимости в биоэкономике
Уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики в России к 2030 году, как ожидается, достигнет 40%, говорится в презентации главы Минпромторга... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:36+0300
2026-10-05T14:36+0300
2026-10-05T14:39+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873949098.jpg?1791200381
ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики в России к 2030 году, как ожидается, достигнет 40%, говорится в презентации главы Минпромторга России Антона Алиханова на "Биопроме". "Плановые показатели национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" к 2030 году. Уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики к 2030 году - 40%", - говорится в материалах. Также к 2030 году планируется удвоить экспорт российских продуктов биоэкономики в натуральном выражении. Потенциальный объем внутреннего рынка в данном сегменте оценивается в более 700 миллиардов рублей, следует из материалов презентации министра. Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон алиханов, минпромторг
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг
В Минпромторге рассказали о технологической независимости в биоэкономике
Алиханов: уровень технезависимости России в биоэкономике к 2030 году достигнет 40%
ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики в России к 2030 году, как ожидается, достигнет 40%, говорится в презентации главы Минпромторга России Антона Алиханова на "Биопроме".
"Плановые показатели национального проекта "Технологическое обеспечение биоэкономики" к 2030 году. Уровень технологической независимости по продуктам биоэкономики к 2030 году - 40%", - говорится в материалах.
Также к 2030 году планируется удвоить экспорт российских продуктов биоэкономики в натуральном выражении. Потенциальный объем внутреннего рынка в данном сегменте оценивается в более 700 миллиардов рублей, следует из материалов презентации министра.
Нацпроект "Технологическое обеспечение биоэкономики" утвержден в конце 2025 года. Он включает три базовых федеральных проекта: "Организация производства и стимулирование сбыта продуктов биоэкономики", "Научно-технологическая поддержка развития биоэкономики" и "Аналитическое, методическое и кадровое обеспечение биоэкономики".