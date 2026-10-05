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Минсельхоз планирует начать закупочные интервенции зерна в конце октября

Минсельхоз планирует начать закупочные интервенции зерна в конце октября - 05.10.2026, ПРАЙМ

Минсельхоз планирует начать закупочные интервенции зерна в конце октября

Минсельхоз России планирует в конце октября начать закупки зерна в интервенционный фонд, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут в кулуарах "Бипопрома". | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:42+0300

2026-10-05T14:42+0300

2026-10-05T14:42+0300

сельское хозяйство

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ГЕЛЕНДЖИК, 5 окт - ПРАЙМ. Минсельхоз России планирует в конце октября начать закупки зерна в интервенционный фонд, сообщила журналистам глава ведомства Оксана Лут в кулуарах "Бипопрома". "Мы приступили к процессу принятия заявок на элеваторы. Сначала нужны элеваторы… Нам нужны элеваторы, естественно, на 3 миллиона тонн. А пока нам дали возможность собственники элеваторов на 1,3 миллиона тонн. Поэтому дальше будем сейчас второй конкурс объявлять, чтобы добрать до 3 миллионов тонн", - рассказала она о подготовке к закупочным зерновым интервенциям. В начале сентября она говорила, что зерновые интервенции прорабатываются, в их рамках планируется закупить до 3 миллионов тонн. "Я думаю, что бюджет нам согласовали, поэтому надеюсь, что процедурно. Вот сейчас мы должны отобрать банк и с конца октября должны начать закупать", - добавила глава Минсельхоза. В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна. Государственные интервенции используются для стабилизации цен на зерновые культуры.

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сельское хозяйство, россия, оксана лут, минсельхоз, зерно