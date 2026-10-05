https://1prime.ru/20261005/mintsifra-873964067.html

Минцифры подготовило проект положения об электронной почтовой системе

Минцифры подготовило проект положения об электронной почтовой системе - 05.10.2026, ПРАЙМ

Минцифры подготовило проект положения об электронной почтовой системе

Минцифры России подготовило проект положение об электронной почтовой системе, которая станет официальным каналом для направления на "Госуслуги" юридически... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T21:15+0300

2026-10-05T21:15+0300

2026-10-05T21:15+0300

технологии

россия

почта россии

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Минцифры России подготовило проект положение об электронной почтовой системе, которая станет официальным каналом для направления на "Госуслуги" юридически значимых сообщений гражданам и организациям, сообщили в пресс-службе министерства. "Проект положения об электронной почтовой системе размещен для общественного обсуждения. Система станет официальным каналом для направления на "Госуслуги" юридически значимых сообщений гражданам и организациям. Документ разработан в связи с изменениями в законе "О почтовой связи", - говорится в сообщении. Отмечается, что возможность отправить бумажное юридически значимое письмо сохранится. В документе уточняется, что оператором системы станет "Почта России". В ее обязанности будет входить создание, развитие и эксплуатация системы, прием и обработка сведений, защита информации и другие функции. Кроме того, прописываются требования к системе и защите информации, необходимость интеграции с порталами госуслуг, утверждается порядок взаимодействия с системой госорганов, юрлиц и гражданами. Например, система будет интегрирована с электронными почтовыми ящиками на "Госуслугах". Положение об их создании будет утверждено отдельным документом. Также в проекте определяется круг пользователей системы: органы государственной власти всех уровней, суды и правоохранительные органы, госкомпании и организации с государственным участием, граждане и юридические лица и закрепляется возможность отказаться от получения электронных сообщений. В таком случае они будут направляться в бумажном виде. Как добавили в пресс-службе ведомства, сейчас единого универсального канала для отправки уведомлений нет: каждый госорган или организация выбирают свой способ доставки — через личный кабинет на "Госуслугах", по email, через специализированные сервисы. Системы разрознены, отследить факт доставки и прочтения сообщения не всегда просто. "Электронная почтовая система позволит создать единый канал для всех юридически значимых сообщений с фиксацией доставки, интеграцией с "Госуслугами" и возможностью отправлять и получать юридически значимые сообщения универсальным способом", - заключили в пресс-службе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, почта россии