https://1prime.ru/20261005/mintsifra-873964067.html
Минцифры подготовило проект положения об электронной почтовой системе
Минцифры подготовило проект положения об электронной почтовой системе - 05.10.2026, ПРАЙМ
Минцифры подготовило проект положения об электронной почтовой системе
Минцифры России подготовило проект положение об электронной почтовой системе, которая станет официальным каналом для направления на "Госуслуги" юридически... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T21:15+0300
2026-10-05T21:15+0300
2026-10-05T21:15+0300
технологии
россия
почта россии
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Минцифры России подготовило проект положение об электронной почтовой системе, которая станет официальным каналом для направления на "Госуслуги" юридически значимых сообщений гражданам и организациям, сообщили в пресс-службе министерства.
"Проект положения об электронной почтовой системе размещен для общественного обсуждения. Система станет официальным каналом для направления на "Госуслуги" юридически значимых сообщений гражданам и организациям. Документ разработан в связи с изменениями в законе "О почтовой связи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможность отправить бумажное юридически значимое письмо сохранится.
В документе уточняется, что оператором системы станет "Почта России". В ее обязанности будет входить создание, развитие и эксплуатация системы, прием и обработка сведений, защита информации и другие функции.
Кроме того, прописываются требования к системе и защите информации, необходимость интеграции с порталами госуслуг, утверждается порядок взаимодействия с системой госорганов, юрлиц и гражданами. Например, система будет интегрирована с электронными почтовыми ящиками на "Госуслугах". Положение об их создании будет утверждено отдельным документом.
Также в проекте определяется круг пользователей системы: органы государственной власти всех уровней, суды и правоохранительные органы, госкомпании и организации с государственным участием, граждане и юридические лица и закрепляется возможность отказаться от получения электронных сообщений. В таком случае они будут направляться в бумажном виде.
Как добавили в пресс-службе ведомства, сейчас единого универсального канала для отправки уведомлений нет: каждый госорган или организация выбирают свой способ доставки — через личный кабинет на "Госуслугах", по email, через специализированные сервисы. Системы разрознены, отследить факт доставки и прочтения сообщения не всегда просто.
"Электронная почтовая система позволит создать единый канал для всех юридически значимых сообщений с фиксацией доставки, интеграцией с "Госуслугами" и возможностью отправлять и получать юридически значимые сообщения универсальным способом", - заключили в пресс-службе.
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технологии, россия, почта россии
Технологии, РОССИЯ, Почта России
Минцифры подготовило проект положения об электронной почтовой системе
Минцифры подготовило проект положения об электронной почтовой системе
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Минцифры России подготовило проект положение об электронной почтовой системе, которая станет официальным каналом для направления на "Госуслуги" юридически значимых сообщений гражданам и организациям, сообщили в пресс-службе министерства.
"Проект положения об электронной почтовой системе размещен для общественного обсуждения. Система станет официальным каналом для направления на "Госуслуги" юридически значимых сообщений гражданам и организациям. Документ разработан в связи с изменениями в законе "О почтовой связи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможность отправить бумажное юридически значимое письмо сохранится.
В документе уточняется, что оператором системы станет "Почта России". В ее обязанности будет входить создание, развитие и эксплуатация системы, прием и обработка сведений, защита информации и другие функции.
Кроме того, прописываются требования к системе и защите информации, необходимость интеграции с порталами госуслуг, утверждается порядок взаимодействия с системой госорганов, юрлиц и гражданами. Например, система будет интегрирована с электронными почтовыми ящиками на "Госуслугах". Положение об их создании будет утверждено отдельным документом.
Также в проекте определяется круг пользователей системы: органы государственной власти всех уровней, суды и правоохранительные органы, госкомпании и организации с государственным участием, граждане и юридические лица и закрепляется возможность отказаться от получения электронных сообщений. В таком случае они будут направляться в бумажном виде.
Как добавили в пресс-службе ведомства, сейчас единого универсального канала для отправки уведомлений нет: каждый госорган или организация выбирают свой способ доставки — через личный кабинет на "Госуслугах", по email, через специализированные сервисы. Системы разрознены, отследить факт доставки и прочтения сообщения не всегда просто.
"Электронная почтовая система позволит создать единый канал для всех юридически значимых сообщений с фиксацией доставки, интеграцией с "Госуслугами" и возможностью отправлять и получать юридически значимые сообщения универсальным способом", - заключили в пресс-службе.