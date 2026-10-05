Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево" - 05.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261005/mishustin-873965052.html
Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево"
Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево" - 05.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево"
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево", соответствующий документ размещен на сайте официального... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T22:10+0300
2026-10-05T22:10+0300
бизнес
общество
москва
михаил мишустин
газпром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873965052.jpg?1791227414
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет… закрыть для обслуживания воздушных судов аэродром "Остафьево". Закрыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации на аэродроме "Остафьево", - говорится в документе. Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу 5 октября 2026 года. Аэродром "Остафьево" начал действовать в 1934 году. В 1995 году было учреждено авиапредприятие "Газпром авиа", которое базировалось на нем. В 2000 году аэродром был открыт для пассажирских авиаперевозок, а с января 2024 года был исключен из реестра аэродромов государственной авиации. В декабре 2025 года имущественный комплекс аэропорта был приобретен властями Москвы.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва, михаил мишустин, газпром
Бизнес, Общество , МОСКВА, Михаил Мишустин, Газпром
22:10 05.10.2026
 
Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево"

Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево"

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет… закрыть для обслуживания воздушных судов аэродром "Остафьево". Закрыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации на аэродроме "Остафьево", - говорится в документе.
Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу 5 октября 2026 года.
Аэродром "Остафьево" начал действовать в 1934 году. В 1995 году было учреждено авиапредприятие "Газпром авиа", которое базировалось на нем. В 2000 году аэродром был открыт для пассажирских авиаперевозок, а с января 2024 года был исключен из реестра аэродромов государственной авиации. В декабре 2025 года имущественный комплекс аэропорта был приобретен властями Москвы.
 
БизнесОбществоМОСКВАМихаил МишустинГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала