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Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево"

Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево" - 05.10.2026, ПРАЙМ

Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево", соответствующий документ размещен на сайте официального... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T22:10+0300

2026-10-05T22:10+0300

2026-10-05T22:10+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Правительство Российской Федерации постановляет… закрыть для обслуживания воздушных судов аэродром "Остафьево". Закрыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации на аэродроме "Остафьево", - говорится в документе. Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу 5 октября 2026 года. Аэродром "Остафьево" начал действовать в 1934 году. В 1995 году было учреждено авиапредприятие "Газпром авиа", которое базировалось на нем. В 2000 году аэродром был открыт для пассажирских авиаперевозок, а с января 2024 года был исключен из реестра аэродромов государственной авиации. В декабре 2025 года имущественный комплекс аэропорта был приобретен властями Москвы.

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