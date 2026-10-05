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Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево"
Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево" - 05.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево"
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево", соответствующий документ размещен на сайте официального... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T22:10+0300
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет… закрыть для обслуживания воздушных судов аэродром "Остафьево". Закрыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации на аэродроме "Остафьево", - говорится в документе.
Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу 5 октября 2026 года.
Аэродром "Остафьево" начал действовать в 1934 году. В 1995 году было учреждено авиапредприятие "Газпром авиа", которое базировалось на нем. В 2000 году аэродром был открыт для пассажирских авиаперевозок, а с января 2024 года был исключен из реестра аэродромов государственной авиации. В декабре 2025 года имущественный комплекс аэропорта был приобретен властями Москвы.
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бизнес, общество , москва, михаил мишустин, газпром
Бизнес, Общество , МОСКВА, Михаил Мишустин, Газпром
Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево"
Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево"
МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о закрытии аэродрома "Остафьево", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет… закрыть для обслуживания воздушных судов аэродром "Остафьево". Закрыть воздушный грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации на аэродроме "Остафьево", - говорится в документе.
Отмечается, что настоящее постановление вступает в силу 5 октября 2026 года.
Аэродром "Остафьево" начал действовать в 1934 году. В 1995 году было учреждено авиапредприятие "Газпром авиа", которое базировалось на нем. В 2000 году аэродром был открыт для пассажирских авиаперевозок, а с января 2024 года был исключен из реестра аэродромов государственной авиации. В декабре 2025 года имущественный комплекс аэропорта был приобретен властями Москвы.