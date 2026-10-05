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Слушания по делу судна "Профессор Молчанов" пройдут 19 и 21 октября

Слушания по делу судна "Профессор Молчанов" пройдут 19 и 21 октября - 05.10.2026, ПРАЙМ

Слушания по делу судна "Профессор Молчанов" пройдут 19 и 21 октября

Слушания по делу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" состоятся 19 и 21 октября в норвежском окружном... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:53+0300

2026-10-05T13:53+0300

2026-10-05T13:55+0300

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Слушания по делу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" состоятся 19 и 21 октября в норвежском окружном суде, свидетельствует данные картотеки суда.Согласно информации, представленной на сайте норвежской судебной системы, слушания пройдут 19 и 21 октября в окружном суде Норд-Тромса и Сеньи, который ранее выносил решение об аресте.Ведущий специалист суда Стина Эдвардсен уточнила в комментарии РИА Новости, что даты пока предварительные и могут поменяться.Сторонами дела являются фрахтователь судна ФГУП "ГТ" Арктикуголь" и украинская компания "Нафтогаз".Ранее в инстанции сообщили РИА Новости, что суд получил запрос на проведение последующего устного слушания по делу. В ходе него окружной суд может подтвердить, изменить или отменить свое первоначальное решение. Решение, вынесенное после заседания, может быть обжаловано в апелляционной инстанции.Судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 30 сентября, что решение норвежской стороны об аресте судна "Профессор Молчанов" обжаловано в судебном порядке, рассмотрение вопроса по существу ожидается в октябре-ноябре.

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общество , норвегия, мария захарова, нафтогаз украины, мид рф, мид