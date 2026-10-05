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ЕС выплатил Молдавии 157 миллионов евро в рамках программы финпомощи

ЕС выплатил Молдавии 157 миллионов евро в рамках программы финпомощи - 05.10.2026, ПРАЙМ

ЕС выплатил Молдавии 157 миллионов евро в рамках программы финпомощи

Евросоюз выплатил Молдавии 157 миллионов евро в рамках специального плана развития, который стал крупнейшим пакетом финансовой поддержки страны, заявила... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T14:47+0300

2026-10-05T14:47+0300

2026-10-05T14:47+0300

финансы

мировая экономика

молдавия

европа

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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - ПРАЙМ. Евросоюз выплатил Молдавии 157 миллионов евро в рамках специального плана развития, который стал крупнейшим пакетом финансовой поддержки страны, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. "Мы произвели выплату 157 миллионов евро в рамках плана роста Молдавии ", - сказала Кос по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Молдавия. По ее словам, выделение средств связано с проведением Кишиневом предусмотренных программой реформ, а деньги должны быть направлены на модернизацию дорог, образование и создание рабочих мест. Кос также сделала традиционное заявление о необходимости ускорить работу по обеспечению энергетической независимости Молдавии, при том что отказ страны от российского газа в пользу энергоресурсов из Европы уже привел к резкому росту цен для населения и началу протестов оппозиции. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента страны в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.

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финансы, мировая экономика, молдавия, европа, ес