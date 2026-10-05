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ЕС выплатил Молдавии 157 миллионов евро в рамках программы финпомощи
ЕС выплатил Молдавии 157 миллионов евро в рамках программы финпомощи - 05.10.2026, ПРАЙМ
ЕС выплатил Молдавии 157 миллионов евро в рамках программы финпомощи
Евросоюз выплатил Молдавии 157 миллионов евро в рамках специального плана развития, который стал крупнейшим пакетом финансовой поддержки страны, заявила... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T14:47+0300
2026-10-05T14:47+0300
2026-10-05T14:47+0300
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БРЮССЕЛЬ, 5 окт - ПРАЙМ. Евросоюз выплатил Молдавии 157 миллионов евро в рамках специального плана развития, который стал крупнейшим пакетом финансовой поддержки страны, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. "Мы произвели выплату 157 миллионов евро в рамках плана роста Молдавии ", - сказала Кос по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Молдавия. По ее словам, выделение средств связано с проведением Кишиневом предусмотренных программой реформ, а деньги должны быть направлены на модернизацию дорог, образование и создание рабочих мест. Кос также сделала традиционное заявление о необходимости ускорить работу по обеспечению энергетической независимости Молдавии, при том что отказ страны от российского газа в пользу энергоресурсов из Европы уже привел к резкому росту цен для населения и началу протестов оппозиции. Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента страны в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.
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финансы, мировая экономика, молдавия, европа, ес
Финансы, Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, ЕВРОПА, ЕС
ЕС выплатил Молдавии 157 миллионов евро в рамках программы финпомощи
Кос: Евросоюз выплатил Молдавии 157 миллионов евро в рамках специального плана развития
БРЮССЕЛЬ, 5 окт - ПРАЙМ. Евросоюз выплатил Молдавии 157 миллионов евро в рамках специального плана развития, который стал крупнейшим пакетом финансовой поддержки страны, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.
"Мы произвели выплату 157 миллионов евро в рамках плана роста Молдавии ", - сказала Кос по итогам заседания Совета ассоциации ЕС-Молдавия.
По ее словам, выделение средств связано с проведением Кишиневом предусмотренных программой реформ, а деньги должны быть направлены на модернизацию дорог, образование и создание рабочих мест.
Кос также сделала традиционное заявление о необходимости ускорить работу по обеспечению энергетической независимости Молдавии, при том что отказ страны от российского газа в пользу энергоресурсов из Европы уже привел к резкому росту цен для населения и началу протестов оппозиции.
Молдавия переживает затяжной экономический кризис, сопровождающийся высокой инфляцией и ростом государственного долга. Оппозиция неоднократно обвиняла команду президента страны в некомпетентности и неспособности справиться с падением уровня жизни населения на фоне разрыва традиционных экономических связей с СНГ и энергокризиса.