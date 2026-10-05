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Курс рубля усилил снижение к юаню - 05.10.2026, ПРАЙМ
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Курс рубля усилил снижение к юаню
Курс рубля усилил снижение к юаню - 05.10.2026, ПРАЙМ
Курс рубля усилил снижение к юаню
Рубль усилил снижение к юаню после сообщений Минфина РФ о плане существенного роста покупок валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) по бюджетному... | 05.10.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Рубль усилил снижение к юаню после сообщений Минфина РФ о плане существенного роста покупок валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) по бюджетному правилу, китайская валюта дорожает на 18 копеек, следует из данных Московской биржи.Минфин России ранее в понедельник объявил, что с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день. В сентябре покупки составляли 2,5 миллиарда в день.Курс юаня расчетами "завтра" на 12.46 мск рос на 18 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,68 рубля. До объявления минфином параметров покупки валюты юань дорожал в пределах 10 копеек."В начале текущей недели ожидаем продолжения движения китайской валюты в рамках нашего целевого диапазона 12,3-12,8 рублей. При этом консолидация будет обусловлена, в частности, длинными выходными в Китае, что поспособствует низкой активности участников торгов на валютном рынке", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ."Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 83,5-85,5 рубля за доллар, 93,5-95,5 за евро и 12,4-12,7 за юань", - прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
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рынок, минфин рф
Рынок, Минфин РФ
12:28 05.10.2026 (обновлено: 13:02 05.10.2026)
 
Курс рубля усилил снижение к юаню

Курс юаня вырос на 16 копеек на новостях о планах Минфина купить валюту в ФНБ

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 05.10.2026
© fotolia.com / Wellford Tiller
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Рубль усилил снижение к юаню после сообщений Минфина РФ о плане существенного роста покупок валюты в Фонд национального благосостояния (ФНБ) по бюджетному правилу, китайская валюта дорожает на 18 копеек, следует из данных Московской биржи.
Минфин России ранее в понедельник объявил, что с 7 октября по 6 ноября купит валюту и золото по бюджетному правилу на 279,42 миллиарда рублей, по 12,7 миллиарда рублей в день. В сентябре покупки составляли 2,5 миллиарда в день.
Курс юаня расчетами "завтра" на 12.46 мск рос на 18 копеек относительно предыдущего закрытия, до 12,68 рубля. До объявления минфином параметров покупки валюты юань дорожал в пределах 10 копеек.
"В начале текущей недели ожидаем продолжения движения китайской валюты в рамках нашего целевого диапазона 12,3-12,8 рублей. При этом консолидация будет обусловлена, в частности, длинными выходными в Китае, что поспособствует низкой активности участников торгов на валютном рынке", - комментирует Богдан Зварич из ПСБ.
"Ориентир на ближайшие дни оцениваем в диапазоне 83,5-85,5 рубля за доллар, 93,5-95,5 за евро и 12,4-12,7 за юань", - прогнозирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
 
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