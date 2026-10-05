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"Рынок получает поддержку": аналитики объяснили рост индекса Мосбиржи - 05.10.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20261005/mosbirzha-873951609.html
"Рынок получает поддержку": аналитики объяснили рост индекса Мосбиржи
"Рынок получает поддержку": аналитики объяснили рост индекса Мосбиржи - 05.10.2026, ПРАЙМ
"Рынок получает поддержку": аналитики объяснили рост индекса Мосбиржи
Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем понедельника, поддержку ему оказывают геополитические надежды и высокие цены на нефть, следует из... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T15:21+0300
2026-10-05T15:21+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
россия
акции
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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем понедельника, поддержку ему оказывают геополитические надежды и высокие цены на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.02 мск рос на 1,4% до 2307,95 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,25%, до 102,51 доллара за баррель. Российский фондовый рынок настроен на сдержанное повышение и реагирует на сообщения о возможном проведении трехсторонних переговоров с США по украинскому кризису до конца октября, рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Ослабление рубля поддерживает акции экспортеров, поскольку при прежних валютных ценах и объемах продаж увеличивает их рублевую выручку. Brent удерживается выше 102 доллара за баррель, что также благоприятно для нефтяников", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global. Лидеры роста и снижения Один из факторов поддержки рынка информация об обсуждении многомиллиардной нефтяной сделки, предполагающей продажу зарубежных активов "Лукойла" (+0,18%), по данным СМИ, она может быть заключена еще до завершения конфликта, рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам". В лидерах роста при этом акции "Башнефти" (+3,45%), "Позитива" (+3,27%), "Аэрофлота" (+2,75%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,71%), обыкновенные акции "Русала" (+2,51%). "Акции "Т-Технологий" (+2,13%) могло поддержать одобрение акционерами очередных дивидендов, о котором Т-Инвестиции сообщили в выходные. Группа продолжает придерживаться квартального графика выплат", - рассказал Чернов. В лидерах снижения – банка "Санкт-Петербург" (−7,73%), "ДВМП" (−1,52%), "Норникеля" (−0,81%), Московского кредитного банка (−0,57%), "Самолета" (−0,52%). Прогнозы "В целом рынок получает также поддержку от умеренного снижения доходности ОФЗ, на 2-4 базисных пункта на отрезке кривой от тех до десяти лет, что может поддержать восстановление индекса Мосбиржи в направлении сентябрьских максимумов около 2380 пунктов", - делится Александр Дудников из "Цифра брокер". Чернов ожидает завершения торгов в диапазоне – 2280 – 2330 пунктов. Гудым ожидает сегодняшнего закрытия в "зеленой зоне".
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192
40
192
40
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рынок, торги, мосбиржа, россия, акции
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа, РОССИЯ, Акции
15:21 05.10.2026
 
"Рынок получает поддержку": аналитики объяснили рост индекса Мосбиржи

Дудников: индекс Мосбиржи может восстановиться до максимумов сентября около 2380 пунктов

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций демонстрирует уверенный рост днем понедельника, поддержку ему оказывают геополитические надежды и высокие цены на нефть, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 15.02 мск рос на 1,4% до 2307,95 пункта.
Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,25%, до 102,51 доллара за баррель.
Российский фондовый рынок настроен на сдержанное повышение и реагирует на сообщения о возможном проведении трехсторонних переговоров с США по украинскому кризису до конца октября, рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Ослабление рубля поддерживает акции экспортеров, поскольку при прежних валютных ценах и объемах продаж увеличивает их рублевую выручку. Brent удерживается выше 102 доллара за баррель, что также благоприятно для нефтяников", - комментирует Владимир Чернов из Freedom Global.

Лидеры роста и снижения

Один из факторов поддержки рынка информация об обсуждении многомиллиардной нефтяной сделки, предполагающей продажу зарубежных активов "Лукойла" (+0,18%), по данным СМИ, она может быть заключена еще до завершения конфликта, рассказала Кристина Гудым из ФГ "Финам".
В лидерах роста при этом акции "Башнефти" (+3,45%), "Позитива" (+3,27%), "Аэрофлота" (+2,75%), префы "Сургутнефтегаза" (+2,71%), обыкновенные акции "Русала" (+2,51%).
"Акции "Т-Технологий" (+2,13%) могло поддержать одобрение акционерами очередных дивидендов, о котором Т-Инвестиции сообщили в выходные. Группа продолжает придерживаться квартального графика выплат", - рассказал Чернов.
В лидерах снижения – банка "Санкт-Петербург" (−7,73%), "ДВМП" (−1,52%), "Норникеля" (−0,81%), Московского кредитного банка (−0,57%), "Самолета" (−0,52%).

Прогнозы

"В целом рынок получает также поддержку от умеренного снижения доходности ОФЗ, на 2-4 базисных пункта на отрезке кривой от тех до десяти лет, что может поддержать восстановление индекса Мосбиржи в направлении сентябрьских максимумов около 2380 пунктов", - делится Александр Дудников из "Цифра брокер".
Чернов ожидает завершения торгов в диапазоне – 2280 – 2330 пунктов.
Гудым ожидает сегодняшнего закрытия в "зеленой зоне".
 
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