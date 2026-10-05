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В Сочи арестовали экс-депутата Госдумы по обвинению в мошенничестве - 05.10.2026, ПРАЙМ
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В Сочи арестовали экс-депутата Госдумы по обвинению в мошенничестве
В Сочи арестовали экс-депутата Госдумы по обвинению в мошенничестве - 05.10.2026, ПРАЙМ
В Сочи арестовали экс-депутата Госдумы по обвинению в мошенничестве
Центральный районный суд города Сочи арестовал бывшего депутата Государственной думы РФ Александра Дорошенко до 19 ноября по обвинению в мошенничестве в особо... | 05.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-05T18:49+0300
2026-10-05T18:49+0300
общество
сочи
госдума
мошенничество
россия
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СОЧИ, 5 окт - ПРАЙМ. Центральный районный суд города Сочи арестовал бывшего депутата Государственной думы РФ Александра Дорошенко до 19 ноября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов региона. "Суд арестовал бывшего депутата Дорошенко. Центральным районным судом Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Александра Дорошенко", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс". По информации судов, Дорошенко похищал бюджетные денежные средства, предназначенные для ремонта и реконструкции автомобильных дорог региона. Для этих целей участники преступной группы использовали Краснодарскую краевую ассоциацию "Региональное отраслевое объединение работодателей "Союз дорожников Кубани" и фонд "Моя Кубань". Всего предприятия дорожной отрасли по требованию участников преступной группы внесли в фонд более 1,8 миллиарда рублей. Деньги участники направляли на подконтрольные банковские счета. Согласно данным судов, Дорошенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК о мошенничестве. "Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 16 суток, то есть до 19 ноября 2026 года", - говорится в сообщении. По данным судов, вменяемые фигуранту факты имели место в период с 2017 по 2025 год. Депутатом Госдумы Дорошенко стал в 2021 году.
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общество , сочи, госдума, мошенничество, россия
Общество , СОЧИ, Госдума, мошенничество, РОССИЯ
18:49 05.10.2026
 
В Сочи арестовали экс-депутата Госдумы по обвинению в мошенничестве

Суд в Сочи арестовал до 19 ноября экс-депутата ГД Дорошенко по обвинению в мошенничестве

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СОЧИ, 5 окт - ПРАЙМ. Центральный районный суд города Сочи арестовал бывшего депутата Государственной думы РФ Александра Дорошенко до 19 ноября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов региона.
"Суд арестовал бывшего депутата Дорошенко. Центральным районным судом Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Александра Дорошенко", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
По информации судов, Дорошенко похищал бюджетные денежные средства, предназначенные для ремонта и реконструкции автомобильных дорог региона. Для этих целей участники преступной группы использовали Краснодарскую краевую ассоциацию "Региональное отраслевое объединение работодателей "Союз дорожников Кубани" и фонд "Моя Кубань". Всего предприятия дорожной отрасли по требованию участников преступной группы внесли в фонд более 1,8 миллиарда рублей. Деньги участники направляли на подконтрольные банковские счета.
Согласно данным судов, Дорошенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК о мошенничестве. "Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 16 суток, то есть до 19 ноября 2026 года", - говорится в сообщении.
По данным судов, вменяемые фигуранту факты имели место в период с 2017 по 2025 год. Депутатом Госдумы Дорошенко стал в 2021 году.
 
ОбществоСОЧИГосдумамошенничествоРОССИЯ
 
 
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