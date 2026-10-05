https://1prime.ru/20261005/moshennichestvo-873961314.html

В Сочи арестовали экс-депутата Госдумы по обвинению в мошенничестве

В Сочи арестовали экс-депутата Госдумы по обвинению в мошенничестве - 05.10.2026, ПРАЙМ

В Сочи арестовали экс-депутата Госдумы по обвинению в мошенничестве

Центральный районный суд города Сочи арестовал бывшего депутата Государственной думы РФ Александра Дорошенко до 19 ноября по обвинению в мошенничестве в особо... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T18:49+0300

2026-10-05T18:49+0300

2026-10-05T18:49+0300

общество

сочи

госдума

мошенничество

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873961314.jpg?1791215369

СОЧИ, 5 окт - ПРАЙМ. Центральный районный суд города Сочи арестовал бывшего депутата Государственной думы РФ Александра Дорошенко до 19 ноября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов региона. "Суд арестовал бывшего депутата Дорошенко. Центральным районным судом Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Александра Дорошенко", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс". По информации судов, Дорошенко похищал бюджетные денежные средства, предназначенные для ремонта и реконструкции автомобильных дорог региона. Для этих целей участники преступной группы использовали Краснодарскую краевую ассоциацию "Региональное отраслевое объединение работодателей "Союз дорожников Кубани" и фонд "Моя Кубань". Всего предприятия дорожной отрасли по требованию участников преступной группы внесли в фонд более 1,8 миллиарда рублей. Деньги участники направляли на подконтрольные банковские счета. Согласно данным судов, Дорошенко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК о мошенничестве. "Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 16 суток, то есть до 19 ноября 2026 года", - говорится в сообщении. По данным судов, вменяемые фигуранту факты имели место в период с 2017 по 2025 год. Депутатом Госдумы Дорошенко стал в 2021 году.

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сочи, госдума, мошенничество, россия