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Мошенник на Украине погорел на вымогательстве почти 500 тысяч долларов

Мошенник на Украине погорел на вымогательстве почти 500 тысяч долларов - 05.10.2026, ПРАЙМ

Мошенник на Украине погорел на вымогательстве почти 500 тысяч долларов

Мошенник, выдававший себя за сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), задержан за вымогательство взяток в размере около 500 тысяч... | 05.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-05T13:04+0300

2026-10-05T13:04+0300

2026-10-05T13:04+0300

мошенничество

финансы

общество

киев

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мошенники

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МОСКВА, 5 окт - ПРАЙМ. Мошенник, выдававший себя за сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), задержан за вымогательство взяток в размере около 500 тысяч долларов у предпринимателя, сообщает офис украинского генерального прокурора. "При процессуальном руководстве… офиса генерального прокурора в Киеве задержан мужчина, который выдавал себя за сотрудника НАБУ и под предлогом помощи с налоговыми проверками получил от предпринимателя 280 тысяч долларов. В сентябре 2026 года он потребовал передать еще 200 тысяч долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным следствия, мошенник узнал о проведении налоговых проверок потерпевшего и его жены, которые являются индивидуальными предпринимателями. Как сообщает офис генпрокурора, мужчина представился сотрудником НАБУ и убеждал потерпевшего, что имеет связи с должностными лицами государственной налоговой службы, НАБУ, бюро экономической безопасности и судебных органов, и может помочь в урегулировании вопросов, связанных с проверками. По информации ведомства, при получении средств в размере 200 тысяч долларов мошенника задержали. В сообщении говорится, что ему предъявлены обвинения по уголовным статьям о мошенничестве в особо крупных размерах и оконченном покушении на повторное завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. По данным ведомства, обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 998 тысяч гривен (22,2 тысячи долларов). В сообщении говорится, что прокуроры ходатайствовали об аресте, с возможностью внесения залога в размере 11 миллионов гривен (244,7 тысячи долларов).

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финансы, общество , киев, набу, украина, мошенники